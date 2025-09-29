Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Explotó un tubo de gas.

La tranquilidad de la noche en Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, se vio interrumpida por un estallido que conmocionó a vecinos de varias cuadras a la redonda. Cerca de las 22.30, un tubo de gas de gran tamaño explotó en el interior de una vivienda de la calle Del Trabajo al 200, provocando el colapso del techo sobre el propietario, quien quedó atrapado entre los escombros y sufrió lesiones graves.

Rescate y asistencia médica Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar y lograron sacar al hombre de entre los restos de la vivienda. Personal de emergencias médicas lo asistió en el lugar antes de trasladarlo al Hospital José María Urrutia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Instituto del Quemado, donde permanece internado con quemaduras severas en vías respiratorias, rostro, brazos y piernas.

Fuentes policiales informaron que la víctima es un hombre mayor de edad, que presenta fracturas y lesiones de consideración producto del derrumbe. Su estado es delicado y continúa bajo observación médica especializada.

Impacto en la comunidad y posibles causas Vecinos describieron el estallido como un estruendo que se escuchó hasta a diez cuadras de distancia, generando alarma en todo el barrio. La vivienda quedó reducida a escombros y los familiares y allegados del hombre permanecieron en el lugar acompañando el operativo de rescate. Aunque las causas aún se investigan, todo apunta a un accidente doméstico derivado del mal funcionamiento del tubo de gas o su conexión. El incidente pone en evidencia los riesgos que implican el manejo de garrafas y sistemas de gas de gran tamaño en viviendas particulares. Con información de La Voz.

