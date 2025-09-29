lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 10:32
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Un hombre sufrió quemaduras y fracturas tras la explosión de un tubo de gas de 45 kilos en su casa . Bomberos y Policía lo rescataron mientras la vivienda quedó destruida.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Explotó un tubo de gas.

Explotó un tubo de gas.

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
gendarmeria secuestro mas de 61 kilos de cocaina en jujuy video
Ruta 34.

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Rescate y asistencia médica

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar y lograron sacar al hombre de entre los restos de la vivienda. Personal de emergencias médicas lo asistió en el lugar antes de trasladarlo al Hospital José María Urrutia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Instituto del Quemado, donde permanece internado con quemaduras severas en vías respiratorias, rostro, brazos y piernas.

Fuentes policiales informaron que la víctima es un hombre mayor de edad, que presenta fracturas y lesiones de consideración producto del derrumbe. Su estado es delicado y continúa bajo observación médica especializada.

Explotó un tubo de gas (2)

Impacto en la comunidad y posibles causas

Vecinos describieron el estallido como un estruendo que se escuchó hasta a diez cuadras de distancia, generando alarma en todo el barrio. La vivienda quedó reducida a escombros y los familiares y allegados del hombre permanecieron en el lugar acompañando el operativo de rescate.

Aunque las causas aún se investigan, todo apunta a un accidente doméstico derivado del mal funcionamiento del tubo de gas o su conexión. El incidente pone en evidencia los riesgos que implican el manejo de garrafas y sistemas de gas de gran tamaño en viviendas particulares.

Con información de La Voz.

