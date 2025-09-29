lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 09:39
Escapadas.

El maravilloso destino de Catamarca que enamora a los turistas y es ideal para descansar

Ubicado en el norte de Catamarca, este pueblo se perfila como un destino único para quienes buscan naturaleza, aventura y tranquilidad.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El Peñón, Catamarca.

El Peñón, Catamarca.

Paisajes de altura y clima extremo

El Peñón se encuentra en un marco paisajístico único, caracterizado por su clima árido y su vegetación escasa. Las montañas y peñascos que rodean al pueblo le dan un aire de aislamiento y tranquilidad ideal para alejarse del estrés de las grandes ciudades. Su altitud le permite ofrecer vistas espectaculares del cielo nocturno, convirtiéndolo en un destino conocido como la “entrada al cielo”, donde las estrellas parecen más cercanas.

Durante la primavera y el verano, las temperaturas alcanzan los 30 grados, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre como trekking y senderismo. En invierno, las jornadas se vuelven más frías, con marcas bajo cero, por lo que la mayoría de los turistas prefieren planificar su visita entre septiembre y marzo.

El Peñon, Catamarca (2)

Qué hacer en El Peñón

El pueblo ofrece un abanico de actividades pensadas para los amantes de la naturaleza y la aventura. Los visitantes pueden recorrer construcciones históricas que datan del siglo XIX, conocer el pasado comercial de la región y degustar platos típicos de la gastronomía local. Además, se pueden contratar guías para excursiones en 4x4 que permiten explorar los rincones más recónditos de la puna.

Uno de los principales atractivos es la Reserva Laguna Grande, situada a 40 kilómetros del pueblo y a más de 4.150 metros de altura. Sus aguas saladas y la presencia de flamencos la convierten en un lugar ideal para la observación de fauna y fotografía de paisajes. Otras lagunas de interés turístico son la Diamante, ubicada a solo cinco kilómetros del Volcán Galán, la Antofagasta y la Colorada.

El Peñon, Catamarca (4)

Cómo llegar y moverse por la región

La mayoría de los turistas parte desde Antofagasta de la Sierra, recorriendo aproximadamente 60 kilómetros por la Ruta Provincial 43. El trayecto dura cerca de una hora y diez minutos, ofreciendo vistas panorámicas de la puna y de los volcanes que dominan la región.

Desde El Peñón, los visitantes pueden organizar excursiones hacia lagunas, volcanes y otros sitios naturales, convirtiendo al pueblo en una base estratégica para conocer uno de los paisajes más impresionantes de Catamarca.

El Peñon, Catamarca (3)

