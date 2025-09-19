viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 09:23
Economía.

Una provincia anunció un bono de $120.000: quiénes lo cobrarán y en qué fechas

El gobernador Raúl Jalil confirmó el pago de un bono especial a trabajadores estatales de Catamarca: serán cutas hasta fin de año.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ANSES oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Catamarca se convirtió en la primera provincia en confirmar el pago de un bono extraordinario a empleados estatales. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y fue anunciada por el gobernador Raúl Jalil, en un contexto de crecientes reclamos salariales del sector público.

El beneficio consistirá en un total de $120.000, que se abonarán en tres cuotas mensuales de $40.000, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. Según informó el Ministerio de Economía provincial, el desembolso será acreditado antes del pago del medio aguinaldo.

Raúl Jalil
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Bono extra a los empleados estatales de Catamarca

Si bien el anuncio fue celebrado por el gremio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general en Catamarca, Ricardo Arévalo, advirtió que el pago debería extenderse también a los empleados municipales, que son quienes perciben los salarios más bajos. “Es un paso positivo, pero los trabajadores de los municipios no pueden quedar afuera”, expresó el dirigente.

Desde ATE señalaron que la ampliación del bono podría financiarse con fondos de la coparticipación provincial. El reclamo se sustenta en la situación de varios municipios que arrastran atrasos en pagos o incumplimientos de acuerdos paritarios, como el caso de Chumbicha, donde recién en septiembre se abonará la primera cuota de un acuerdo firmado cuatro meses atrás.

Un alivio en el último trimestre

El bono anunciado por Jalil funcionará como un refuerzo salarial en el último tramo del año y, de acuerdo a la administración provincial, se trata de un recurso excepcional para mitigar el impacto de la inflación. “Es una medida de alivio que acompaña la situación económica de los trabajadores”, señalaron desde la Gobernación.

Por ahora, los empleados estatales provinciales serán los únicos beneficiados, mientras que los sindicatos seguirán negociando para que el beneficio alcance también a los trabajadores de los municipios.

