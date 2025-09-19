viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:06
Economía.

El Banco Central impone nuevas trabas al dólar para directivos y accionistas de bancos

El Banco Central aplicó la “restricción cruzada” a directivos y accionistas de bancos y no podrán operar con dólares financieros por 90 días.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nuevas medidas del Banco Central para sumar reservas y quitar pesos de la economía.

En medio de la tensión cambiaria y la fuerte demanda de divisas, el Banco Central (BCRA) resolvió aplicar más controles al mercado de cambios. Esta vez, las restricciones alcanzan directamente a las máximas autoridades de bancos y entidades financieras, quienes ya no tendrán la misma libertad para operar con dólares.

Medidas del Banco Central: "restricción cruzada"

La medida restablece la llamada “restricción cruzada”, cada vez que uno de estos directivos o accionistas compre dólares en el mercado oficial, quedará inhabilitado durante 90 días para realizar operaciones con dólares financieros, como el dólar MEP o el contado con liquidación (CCL).

Según la Comunicación A8332, la prohibición alcanza a quienes posean el 5% o más del capital social de un banco, directores, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, gerentes y equivalentes. También se extiende a sus cónyuges, convivientes y familiares cercanos. Para poder acceder al mercado oficial, los clientes deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con dólares financieros durante el plazo establecido.

La decisión va en contra de la línea de flexibilización cambiaria que el BCRA venía impulsando desde abril, cuando eliminó las trabas para las personas físicas. Sin embargo, la creciente presión cambiaria obligó a dar marcha atrás en algunos puntos para evitar maniobras de arbitraje entre el dólar oficial y los financieros.

En paralelo, la entidad presidida por Santiago Bausili avanzó en otra medida de desregulación: eliminó el tope anual de USD 36.000 que regía para quienes cobran por exportación de servicios. Desde ahora, esos ingresos podrán recibirse en dólares sin necesidad de convertirlos a pesos, ampliando la libertad cambiaria para trabajadores y freelancers.

Dólar
El Banco Central dispuso más controles cambiarios para accionistas, directores y gerentes de bancos y entidades financieras

El Banco Central dispuso más controles cambiarios para accionistas, directores y gerentes de bancos y entidades financieras

A quiénes abarca la medida

En los hechos, la decisión implica que cada vez que compren dólares en el mercado cambiario no podrán operar con dólares MEP o dólar contado con liquidación durante los 90 días subsiguientes. La norma, plasmada en la Comunicación A8332 del BCRA, se aplicará cuando el cliente sea:

- un accionista que en forma directa o indirecta posea el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de los instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera;

- director –o autoridad equivalente– de una entidad financiera o máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior;

- síndico o integrante del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera;

- funcionario con rango de gerente o equivalente o superior de una entidad financiera;

- una persona que encuadre en alguno de los incisos precedentes respecto de otro tipo de entidades autorizadas a operar en cambios;

- cónyuge, conviviente o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas comprendidas en los incisos anteriores.

El mercado de cambios cerró hoy una jornada con mucha presión sobre el tipo de cambio. En el segundo día en que el dólar mayorista operó en el techo de la banda cambiaria, a $1.474,50, el Banco Central se vio obligado a vender USD 379 millones de sus reservas para aplacar la demanda.

Luis Caputo: Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda
Declaraciones.

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Por  María Florencia Etchart

