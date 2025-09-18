viernes 19 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 22:24
Declaraciones.

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El Ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, habló de la postura del Gobierno nacional con respecto a la situación cambiaria en el país y el dólar.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Luis Caputo: Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que el Gobierno sostendrá la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En declaraciones al streaming oficialista Carajo, aseguró que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite pactado:

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, sostuvo.

Foto de archivo: imagen de la fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina.
Existen claras certezas de las fuentes que podrían llegar a provocar una caída más profunda.

Existen claras certezas de las fuentes que podrían llegar a provocar una caída más profunda.

Garantía de pagos de deuda

Caputo buscó despejar dudas sobre el cumplimiento de los próximos vencimientos de deuda. “Entiendo la preocupación de quienes tienen bonos, pero ya sabíamos que no íbamos a contar con refinanciamiento. Hace tres meses que trabajamos para garantizar el pago de los bonos de enero y también buscaremos cubrir los de julio del año que viene”, explicó.

El funcionario envió un mensaje directo a los mercados: “Si no defaulteamos en 2023, cuando no había nada, no lo vamos a hacer ahora. En las próximas semanas vamos a poder garantizar los pagos de enero y de julio de 2026”.

Defensa del techo cambiario

El ministro señaló que la coyuntura actual combina “un ataque político inédito” con una macroeconomía más sólida. “Seguimos con superávit fiscal y comercial, un BCRA capitalizado, sin emisión monetaria y con inflación controlada”, afirmó.

Pese a esos fundamentos, reconoció que los mercados reaccionan de forma defensiva: “Ven el lío político y se cubren”. Sin embargo, insistió en que el Gobierno no se apartará del esquema acordado:

“Los dólares del Central y los que hemos comprado sirven para defender el techo de la banda. Es un programa sólido y no nos vamos a mover de ahí”.

Relación con el FMI y nivel del dólar

Caputo ratificó que la defensa de la banda cambiaria es parte del compromiso con el FMI y consideró que el actual tipo de cambio se ubica en un nivel competitivo. “Estamos casi 15% arriba del dólar de la salida del cepo de Macri. Es un tipo de cambio real multilateral alto”, remarcó.

Escenario político y elecciones

Sobre la coyuntura política, Caputo señaló que la oposición busca generar incertidumbre, pero que la definición será electoral: “En un mes hay elecciones. Si la sociedad prefiere el comunismo en la Argentina, lo sabremos. Estamos en democracia”.

En ese sentido, destacó que hoy existen “dos caminos bien claros”: “Es comunismo o lo que estamos haciendo. Yo siempre creí que este no era un país comunista”, concluyó.

javier milei desplazo a lule menem de la campana y empodero a santiago caputo
Política.

Javier Milei desplazó a "Lule" Menem de la campaña y empoderó a Santiago Caputo

Por  Federico Franco

Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

FNE 2025: viví el desfile de carrozas del grupo A por Canal 4 de Jujuy

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy. video
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Todas las elegidas en la Elección Capital
Contra el hate.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó varado.
Rosario.

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó atrapado en el barro y pasajeros pasaron la noche varados

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

