Javier Milei elogió a Luis Caputo: "El mejor ministro de Economía de la historia"

Javier Milei manifestó una marcada satisfacción al conocerse que la inflación de julio alcanzó el 1,9%, según informó el INDEC. En un mensaje publicado en X, el presidente no solo festejó la cifra, sino que también dedicó un fuerte reconocimiento al Ministro de Economía, Luis Caputo, a quien describió como “ el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”.
La publicación incluyó una imagen de Milei junto a Caputo, reforzando la señal de apoyo político. El mandatario subrayó especialmente el dato de la inflación núcleo —que deja fuera los precios estacionales y regulados—, situada en 1,5% durante julio, cifra que el Ejecutivo interpreta como un avance importante en su lucha contra la inflación.
El registro más bajo en más de seis años
El titular del Palacio de Hacienda también recurrió a sus cuentas oficiales para subrayar la relevancia del dato y ubicarlo dentro de una perspectiva histórica.
Afirmó que la inflación núcleo registrada en el mes es la más baja desde enero de 2018, y señaló que los precios estacionales aumentaron un 4,1%, mientras que los valores regulados tuvieron un alza del 2,3%.
Caputo interpretó estos números como una confirmación del rumbo del programa económico del Gobierno, cuyo objetivo es sostener una inflación mensual inferior al 2%.
Fuentes cercanas remarcaron que la variación del dólar en julio no tuvo prácticamente efecto en el índice, lo que para la administración constituye un indicio de que las expectativas inflacionarias permanecen bajo control.
Sturzenegger también celebró y respaldó a Luis Caputo
Federico Sturzenegger también se unió a los mensajes de reconocimiento, resaltando la mejora: “Excelente dato de inflación, con un núcleo del 1,5%, algo que no se veía en años”, publicó en X.
El registro de julio refuerza la tendencia a la baja en los precios que el oficialismo señala como uno de sus mayores aciertos. De acuerdo con el INDEC, la inflación acumulada en 2025 alcanza el 17,3%, mientras que la anualizada ronda el 40%.
Para Javier Milei, este resultado ratifica la dirección de su política económica y el papel de Caputo, a quien ya ubicó entre los mejores ministros de Economía de la historia nacional.
