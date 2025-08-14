jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 08:24
Economía.

Javier Milei elogió a Luis Caputo: "El mejor ministro de Economía de la historia"

Nuevamente lo calificó como "el mejor ministro de Economía de la historia". En su mensaje, Javier Milei resaltó la inflación núcleo de 1,5%.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei elogió a Caputo tras el dato de inflación: El mejor ministro de Economía de la historia.

Javier Milei elogió a Caputo tras el dato de inflación: "El mejor ministro de Economía de la historia".

Javier Milei manifestó una marcada satisfacción al conocerse que la inflación de julio alcanzó el 1,9%, según informó el INDEC. En un mensaje publicado en X, el presidente no solo festejó la cifra, sino que también dedicó un fuerte reconocimiento al Ministro de Economía, Luis Caputo, a quien describió como “ el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”.

Lee además
Javier Milei.
Política.

Javier Milei anunció que vetará el financiamiento universitario y los fondos al Hospital Garrahan
Javier Milei anunció medidas para amurallar el equilibrio fiscal
Cadena Nacional.

Javier Milei anunció medidas para "amurallar" el equilibrio fiscal

La publicación incluyó una imagen de Milei junto a Caputo, reforzando la señal de apoyo político. El mandatario subrayó especialmente el dato de la inflación núcleo —que deja fuera los precios estacionales y regulados—, situada en 1,5% durante julio, cifra que el Ejecutivo interpreta como un avance importante en su lucha contra la inflación.

Abrazo entre Javier Milei y Luis Caputo.

El registro más bajo en más de seis años

El titular del Palacio de Hacienda también recurrió a sus cuentas oficiales para subrayar la relevancia del dato y ubicarlo dentro de una perspectiva histórica.

Afirmó que la inflación núcleo registrada en el mes es la más baja desde enero de 2018, y señaló que los precios estacionales aumentaron un 4,1%, mientras que los valores regulados tuvieron un alza del 2,3%.

Caputo interpretó estos números como una confirmación del rumbo del programa económico del Gobierno, cuyo objetivo es sostener una inflación mensual inferior al 2%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1955708550434496821&partner=&hide_thread=false

Fuentes cercanas remarcaron que la variación del dólar en julio no tuvo prácticamente efecto en el índice, lo que para la administración constituye un indicio de que las expectativas inflacionarias permanecen bajo control.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1955707221809017210&partner=&hide_thread=false

Sturzenegger también celebró y respaldó a Luis Caputo

Federico Sturzenegger también se unió a los mensajes de reconocimiento, resaltando la mejora: “Excelente dato de inflación, con un núcleo del 1,5%, algo que no se veía en años”, publicó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1955707221809017210&partner=&hide_thread=false

El registro de julio refuerza la tendencia a la baja en los precios que el oficialismo señala como uno de sus mayores aciertos. De acuerdo con el INDEC, la inflación acumulada en 2025 alcanza el 17,3%, mientras que la anualizada ronda el 40%.

Para Javier Milei, este resultado ratifica la dirección de su política económica y el papel de Caputo, a quien ya ubicó entre los mejores ministros de Economía de la historia nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei anunció que vetará el financiamiento universitario y los fondos al Hospital Garrahan

Javier Milei anunció medidas para "amurallar" el equilibrio fiscal

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Plazo fijo: ¿Cuál es la tasa de interés de cada banco?

El Gobierno renovó el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos

Lo que se lee ahora
Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco.
Economía.

Plazo fijo: ¿Cuál es la tasa de interés de cada banco?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel