viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 21:01
Economía.

Concluyó la misión del FMI para la revisión del acuerdo: cuál fue el resultado

El organismo internacional destacó avances en las negociaciones con el equipo económico y continuará las conversaciones en los próximos días.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Acuerdo con el FMI.

Acuerdo con el FMI.

Lee además
El Gobierno pagó un vencimiento clave con el FMI.
Política.

El pago de un vencimiento al FMI: un esquema financiero poco habitual y el rol de EE.UU
Luis Caputo.
Economía.

El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, informaron desde la entidad que preside Kristalina Georgieva. La delegación había arribado al país el 5 de febrero.

Los técnicos del Fondo mantuvieron reuniones con distintos interlocutores para analizar la situación macroeconómica y las perspectivas del país. Entre los principales puntos revisados se destacó el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026 y el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027.
Revisi&oacute;n del acuerdo con el FMI.

Revisión del acuerdo con el FMI.

Desde el Ministerio de Economía calificaron como positivo el encuentro mantenido el martes con los representantes del FMI, que se extendió durante varias horas. La delegación del organismo se retiró del Palacio de Hacienda sin realizar declaraciones públicas.

Acuerdo con el FMI: Fase 4

Uno de los temas centrales de la revisión fue la meta de reservas. El Banco Central se había comprometido originalmente a cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, objetivo que luego fue modificado a un saldo negativo de USD 2.600 millones. Sin embargo, el Gobierno no logró cumplir con ese parámetro, en parte por la política cambiaria destinada a contener el tipo de cambio y las ventas de divisas realizadas en el período preelectoral.

No obstante, desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario, a comienzos de enero, el BCRA adquirió más de USD 2.000 millones y encadenó 29 jornadas consecutivas de compras. La autoridad monetaria apunta a adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, de acuerdo con la evolución de la economía y del mercado cambiario.

La revisión del acuerdo es clave para que el país acceda a un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, que el mercado da prácticamente por asegurado, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Por otra parte, a comienzos de febrero el Gobierno afrontó un vencimiento de más de USD 800 millones con el FMI. Según explicó el ministro Caputo, el pago se realizó mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos, una operatoria habitual dentro del esquema del organismo internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pago de un vencimiento al FMI: un esquema financiero poco habitual y el rol de EE.UU

El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones

Acuerdo FMI y Argentina: Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

Concluyó la misión del FMI para la revisión del acuerdo: cuál fue el resultado

Los salarios perdieron contra la inflación y hubo un cierre negativo del 2025

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa. video
Debate.

Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años: punto por punto, qué dice la ley

Por  Federico Franco

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos video
¡Alegría!

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación, violencia de género, armas, entre otras

Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula
Educación.

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

Qué significa ser un therian. video
Sociedad.

¿Dónde surgió el fenómeno Therian?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel