Concluyó la misión del FMI para la revisión del acuerdo: cuál fue el resultado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este miércoles que concluyó la misión técnica que se desarrolló en la Argentina en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025 por USD 20.000 millones. Tras una serie de reuniones con el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo, desde el organismo calificaron los encuentros como positivos.

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, informaron desde la entidad que preside Kristalina Georgieva. La delegación había arribado al país el 5 de febrero.

Los técnicos del Fondo mantuvieron reuniones con distintos interlocutores para analizar la situación macroeconómica y las perspectivas del país. Entre los principales puntos revisados se destacó el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026 y el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027.

Desde el Ministerio de Economía calificaron como positivo el encuentro mantenido el martes con los representantes del FMI, que se extendió durante varias horas. La delegación del organismo se retiró del Palacio de Hacienda sin realizar declaraciones públicas.

Acuerdo con el FMI: Fase 4

Uno de los temas centrales de la revisión fue la meta de reservas. El Banco Central se había comprometido originalmente a cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, objetivo que luego fue modificado a un saldo negativo de USD 2.600 millones. Sin embargo, el Gobierno no logró cumplir con ese parámetro, en parte por la política cambiaria destinada a contener el tipo de cambio y las ventas de divisas realizadas en el período preelectoral.

No obstante, desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario, a comienzos de enero, el BCRA adquirió más de USD 2.000 millones y encadenó 29 jornadas consecutivas de compras. La autoridad monetaria apunta a adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, de acuerdo con la evolución de la economía y del mercado cambiario.

La revisión del acuerdo es clave para que el país acceda a un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, que el mercado da prácticamente por asegurado, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Por otra parte, a comienzos de febrero el Gobierno afrontó un vencimiento de más de USD 800 millones con el FMI. Según explicó el ministro Caputo, el pago se realizó mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos, una operatoria habitual dentro del esquema del organismo internacional.