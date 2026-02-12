Concluyó la misión del FMI para la revisión del acuerdo: cuál fue el resultado

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, informaron desde la entidad que preside Kristalina Georgieva. La delegación había arribado al país el 5 de febrero.
Los técnicos del Fondo mantuvieron reuniones con distintos interlocutores para analizar la situación macroeconómica y las perspectivas del país. Entre los principales puntos revisados se destacó el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026 y el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.
Desde el Ministerio de Economía calificaron como positivo el encuentro mantenido el martes con los representantes del FMI, que se extendió durante varias horas. La delegación del organismo se retiró del Palacio de Hacienda sin realizar declaraciones públicas.
No obstante, desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario, a comienzos de enero, el BCRA adquirió más de USD 2.000 millones y encadenó 29 jornadas consecutivas de compras. La autoridad monetaria apunta a adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, de acuerdo con la evolución de la economía y del mercado cambiario.
La revisión del acuerdo es clave para que el país acceda a un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, que el mercado da prácticamente por asegurado, aunque aún no fue confirmado oficialmente.
Por otra parte, a comienzos de febrero el Gobierno afrontó un vencimiento de más de USD 800 millones con el FMI. Según explicó el ministro Caputo, el pago se realizó mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos, una operatoria habitual dentro del esquema del organismo internacional.