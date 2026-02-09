Plazo fijo en pesos: así rinden $1 millón en los bancos más importantes

El inicio de la semana evidencia un panorama de suba en las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos , mientras las entidades financieras buscan atraer fondos y mantener su liquidez frente a un contexto de inflación persistente . Este comportamiento se observa tanto en los grandes bancos como en instituciones digitales y regionales.

Las entidades ofrecen así diversas opciones de inversión para quienes buscan resguardar su dinero. El punto más destacado de la jornada indica que la mejor tasa disponible permite que, por cada millón de pesos invertido a 30 días, el rendimiento alcance $1.027.055 , mientras que en las opciones con tasas más bajas el capital total se eleva a $1.017.260 .

Entre las entidades de mayor tamaño, el Banco de la Nación Argentina ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26% , lo que implica que un depósito de $1.000.000 durante 30 días generará $1.021.369 al vencimiento. Por su parte, Banco Santander Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. mantienen tasas del 23%, resultando en un capital final de $1.018.630 por el mismo plazo y monto depositado.

Las entidades digitales y financieras lideran el ranking de tasas, con valores superiores al 33% anual.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece una tasa del 25% , lo que se traduce en un monto final de $1.020.548 . Por su parte, el Banco BBVA Argentina S.A. mantiene una TNA del 23% , alcanzando un rendimiento de $1.018.630 . Entre las alternativas más atractivas del segmento tradicional, el Banco Macro S.A. se destaca con 27% , generando un capital total de $1.022.219 .

Cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón.

En cuanto a otras entidades, Banco Credicoop Cooperativo Limitado también presenta 25%, equivalente a $1.020.548. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. ofrece 23,5%, con un rendimiento de $1.019.315 en 30 días. Por último, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires repite la tasa del 23%, igualando el resultado de Santander y Galicia.

Tasas online superan a las tradicionales

En el segmento de plazos fijos online disponibles para no clientes, las propuestas se vuelven aún más atractivas. Banco Bica S.A. ofrece una TNA de 33%, lo que se traduce en un capital final de $1.027.055. Mientras tanto, Banco CMF S.A. y Banco de Comercio S.A. comparten la tasa más alta del mercado, 33,5%, que permite alcanzar $1.027.427 al cabo de 30 días.

Entre los protagonistas del sector también se encuentran Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A., con 33,25%, generando $1.027.241. Por su parte, Banco del Sol S.A. aplica 32%, sumando un total de $1.026.301 en un mes.

Otras entidades adoptan estrategias agresivas para captar ahorristas: Banco Mariva S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. ofrecen 31% y 32%, lo que se traduce en rendimientos de $1.024.932 y $1.025.753, respectivamente.

Las entidades financieras actualizan sus ofertas para captar fondos y competir con la inflación, con diferencias notables según el canal y la región.

En el Banco Hipotecario S.A., el plazo fijo más competitivo ofrece una TNA de 29,5%, lo que genera un capital final de $1.024.247. Por su parte, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. presenta 29%, alcanzando $1.023.973 al vencimiento.

Opciones regionales y brechas de rendimiento

Dentro del segmento de bancos regionales, Banco de Corrientes S.A. muestra una TNA de 27,5%, equivalente a $1.022.603, cifra que coincide con la ofrecida por Banco del Chubut S.A., Banco Dino S.A. y otras entidades enfocadas en captar depósitos fuera del área metropolitana. La comparación de los rendimientos evidencia cómo pequeñas variaciones en las tasas pueden generar diferencias significativas: entre la opción más alta y la más baja, la brecha mensual supera los $10.000 por cada millón depositado.

En las últimas semanas, la tendencia de las tasas de interés se mantuvo firme al alza, especialmente entre bancos digitales y entidades financieras que buscan atraer nuevos clientes y consolidar depósitos.

Plazo fijo.

Recientemente, Banco Bica S.A. ofrecía un 33%, pero varias instituciones ya igualan o superan ese nivel. Por ejemplo, Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. ajustaron su tasa a 33,25%, mientras que Banco CMF S.A. y Banco de Comercio S.A. llegaron a 33,5%. En el caso del Banco Hipotecario S.A., su mejor alternativa descendió ligeramente, de 30% a 29,5%. Otras entidades como Banco Comafi S.A. y Banco Julio S.A. se sitúan en 26% y 26,5%, respectivamente.

La inflación marca el ritmo de los depósitos

La persistente inflación continúa condicionando los rendimientos de los depósitos en pesos. Durante 2025, el índice de precios acumuló un incremento del 31,5% anual, mientras que en diciembre se registró una suba mensual de 2,8%. Entre las categorías con mayores ajustes, Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 3,1%, Transporte aumentó 4%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se elevó 3,4%.

Esta evolución repercute directamente en la toma de decisiones de los ahorristas, quienes buscan resguardar su poder de compra y seleccionar las alternativas de inversión que ofrezcan mayor rendimiento en el corto plazo.

El arranque de la semana muestra un escenario de tasas de interés en alza para los depósitos a plazo fijo en pesos.

El Banco Central de la República Argentina mantuvo su estrategia de política monetaria restrictiva, combinando compras de divisas con la absorción de pesos del mercado. Esta dinámica obligó a las entidades financieras a ajustar sus tasas para retener depósitos, generando una competencia más intensa entre bancos tradicionales y plataformas digitales, y ampliando la diferencia de rendimientos entre ambos tipos de entidades respecto de periodos anteriores.

Al comparar escenarios sobre un depósito de $1.000.000, se observa con claridad el efecto de cada tasa: en bancos convencionales, el rendimiento tras 30 días oscila entre $1.018.630 y $1.021.369, mientras que en financieras digitales puede alcanzar $1.027.427. Esta brecha creciente se vuelve cada vez más determinante para los ahorristas que buscan maximizar el retorno mensual de sus colocaciones.

El dato central de la jornada es que la mejor opción de tasa permite obtener hasta $1.027.055 en 30 días por cada millón depositado.

Competencia digital con incentivos extra

Las entidades que buscan atraer depósitos a través de plataformas digitales ofrecen cada vez más incentivos y ventajas para captar clientes. Instituciones como Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A., Banco Meridian S.A., Banco VOII S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. muestran tasas nominales anuales (TNA) iguales o superiores al 33%, generando rendimientos totales muy por encima del promedio del mercado. Por su parte, Banco del Sol S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. mantienen tasas elevadas como estrategia para atraer fondos más allá de su clientela habitual.

Al revisar la trayectoria de los rendimientos, se observa que las últimas subas consolidaron un patrón ascendente en bancos digitales y financieras, mientras que las entidades de mayor tamaño ajustaron sus tasas de manera más paulatina y conservadora.

Entre los bancos de mayor peso, el Banco de la Nación Argentina sostiene una tasa nominal anual (TNA) de 26%.

Bancos tradicionales mantienen su lugar

El Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires conservaron sus tasas en 26% y 25%, respectivamente, mientras que Banco Macro S.A. y Banco de Corrientes S.A. se acercan al 27%, ubicándose entre las opciones más atractivas del segmento tradicional.

La evolución de las tasas de los plazos fijos en pesos seguirá determinada por el contexto macroeconómico y las decisiones de política monetaria del Banco Central de la República Argentina. Los ajustes recientes reflejan que la competencia entre bancos tradicionales y plataformas digitales se mantendrá activa, con el objetivo de garantizar liquidez y captar a los ahorristas interesados en proteger su capital frente a la inflación.