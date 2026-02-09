María Corina Machado denuncia que un dirigente opositor fue "secuestrado" tras ser liberado

La líder opositora venezolana María Corina Machado informó este domingo por la noche que un grupo de “ hombres fuertemente armados ” habría secuestrado al dirigente Juan Pablo Guanipa , uno de sus colaboradores más cercanos . El exdiputado había sido liberado apenas horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025 , según denunciaron fuentes vinculadas al entorno opositor .

“ Urgente. Alerta internacional. Hombres fuertemente armados , vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata ”, escribió Machado en su cuenta de X , expresando su rechazo ante lo ocurrido.

La Nobel de la Paz 2025 detalló que la supuesta captura tuvo lugar en la urbanización Los Chorros , un sector de Caracas , cuando Guanipa se encontraba en una actividad poco antes de la medianoche . Familiares y dirigentes opositores también difundieron la denuncia y exigieron información sobre su paradero y garantías para su integridad física .

URGENTE ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata.

El hijo de Juan Pablo Guanipa , Ramón , exigió públicamente que se confirme que su padre sigue con vida y que sea liberado de inmediato. En un mensaje difundido en X , aseguró que su padre fue interceptado por un grupo de “ aproximadamente 10 personas no identificadas ”.

Desde el partido Primero Justicia también se sumaron al reclamo. A través de un comunicado, la fuerza política afirmó que su líder nacional había sido retenido violentamente por cuerpos del gobierno mientras se trasladaba, y responsabilizó directamente al régimen por lo sucedido.

María Corina Machado denunció el secuestro de un dirigente opositor recién liberado.

Guanipa había sido excarcelado este domingo tras pasar más de ocho meses detenido por motivos políticos, en medio de las liberaciones parciales impulsadas por el Gobierno. Su salida se dio poco antes de que el Parlamento venezolano vote este martes una propuesta de ley de amnistía general promovida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Fiscalía busca revocar la excarcelación

Este lunes por la madrugada, la Fiscalía General de Venezuela informó que solicitó la detención de Juan Pablo Guanipa al considerar que no cumplió con las condiciones de su excarcelación, menos de 12 horas después de haber salido de prisión. El Ministerio Público recordó que las medidas cautelares otorgadas por los tribunales dependen del estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas, y pidió al tribunal que revocara su libertad y lo sometiera a un régimen de detención domiciliaria.

La solicitud se produjo en momentos en que las autoridades buscan que Guanipa pase a cumplir prisión en su casa, en “resguardo del proceso penal”, tras revocar la excarcelación que se le había concedido el domingo.

Se trata del exvicepresidente del Parlamento

La familia del dirigente opositor, sin embargo, denunció que fue llevado por la fuerza por un grupo de hombres armados y sin identificación en Caracas, lo que generó versiones de un secuestro en medio de gran tensión política.

Por otra parte, María Corina Machado —quien había celebrado la liberación no solo de Guanipa sino también de otros dirigentes como Perkins Rocha y Freddy Superlano— permanece fuera de Venezuela desde diciembre, cuando viajó al exterior de manera reservada tras recibir el Premio Nobel de la Paz y desde entonces no se conoce su ubicación exacta.

“Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga”, expresó Machado en un mensaje de audio publicado en X, horas antes de informar sobre la desaparición de su colaborador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanPGuanipa/status/2020719835659858403&partner=&hide_thread=false URGENTE pic.twitter.com/aJ28zcubu0 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

Trayectoria política y postura frente a Maduro

Juan Pablo Guanipa, quien ocupó el cargo de vicepresidente del Parlamento venezolano, fue arrestado el 23 de mayo de 2025, acusado de estar involucrado en una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y legisladores parlamentarios.

Su última aparición frente al público se registró el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una concentración en protesta por la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro, tras los comicios del 28 de julio de 2024, que la oposición calificó de fraudulentos.

La Fiscalía informó que pidió su arresto.

“Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó Guanipa, uno de los críticos más duros del chavismo, al subrayar la legitimidad del triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

A su vez, señaló: "El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral".

En 2017, Juan Pablo Guanipa fue electo gobernador del estado Zulia, una de las regiones más importantes por su industria petrolera. Sin embargo, rechazó jurar el cargo ante la entonces nueva Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro por considerarla ilegítima, lo que derivó en su destitución y la convocatoria de nuevas elecciones en esa entidad.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años.

Movilización y apoyo a los presos políticos

El 8 de enero, el gobierno interino venezolano anunció un plan para liberar “un número importante” de presos políticos, en medio de la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para que se ponga en marcha ese proceso. Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado que las liberaciones se han realizado de forma lenta y fragmentada.

Este domingo, pocas horas después de haber recuperado la libertad, Guanipa y el exconcejal de Caracas Jesús Armas —quien también fue excarcelado ese mismo día— encabezaron una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia distintos centros de detención en señal de apoyo a los familiares de otros presos políticos. Allí reclamaron la liberación inmediata de quienes aún permanecen tras las rejas.

"Ni uno, ni dos, libérenlos a todos", gritaron activistas junto a Guanipa y Armas a las afueras de un centro de reclusión conocido como Zona 7, al oeste de Caracas, en exigencia a la liberación de todos los presos políticos, que superan los 600 según la ONG Foro Penal.

Antes de continuar, la comitiva recorrió El Helicoide, la principal sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lugar en el que los familiares de los detenidos políticos han permanecido acampando durante las últimas cuatro semanas.