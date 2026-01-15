Donald Trump se reunió con Corina Machado en Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

En medio de la incertidumbre sobre el rumbo político de Venezuela , el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado , para conversar sobre la situación del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de EE.UU.

Se espera que, durante el encuentro , los dos líderes intercambien puntos de vista sobre las tensiones internas en Venezuela , el papel de la comunidad internacional y posibles caminos hacia una transición política , en un contexto marcado por el operativo que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos .

El encuentro entre Trump y Machado se llevó a cabo en un comedor exclusivo dentro de la Casa Blanca , con puertas cerradas y sin cobertura mediática .

Machado busca establecer una vía directa con Washington en un momento en que el exmandatario republicano consolida su interlocución con la actual jefa del Ejecutivo chavista , Delcy Rodríguez , mientras la oposición venezolana ejerce gran presión para que se ordene la liberación de todos los detenidos políticos .

Las claves de la conversación entre Donald Trump y Rodríguez

En realidad, los dos líderes mantuvieron un intercambio el miércoles pasado, y Trump resaltó los “avances extraordinarios” logrados mientras colaboran para que Venezuela pueda “estabilizarse y recuperarse”. Un punto central para Estados Unidos en relación con Venezuela es ejercer un dominio continuado sobre la comercialización del crudo.

El dirigente republicano afirmó que durante ese diálogo abordaron cuestiones como “el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional”, y subrayó: “Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”.

Se prevé que entre las claves de la cumbre intercambien perspectivas sobre dinámicas internas, apoyo internacional y posibles pasos hacia una transición política.

Por su parte, Rodríguez señaló que mantuvo una extensa, fructífera y cordial llamada con Trump, llevada a cabo “en un marco de respeto mutuo”, durante la cual trataron “una agenda de trabajo bilateral” pensado para favorecer a las dos naciones.

Las tensiones de Donald Trump con la oposición de Venezuela en el proceso de transición política

Hasta ahora, Trump ha dejado fuera a Machado y al resto de los sectores opositores de Venezuela del proceso de transición tras la detención de Maduro. El mandatario estadounidense describió a la líder opositora del chavismo como “una persona muy amable”, aunque señaló que carece de respaldo y de reconocimiento dentro de su propio país.

Machado aspira a tener línea directa con Washington en momentos en que el republicano afianza su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez.

Los detalles de la agenda de María Corina Machado en Estados Unidos luego de la reunión con Donald Trump

Tras cerrar su cumbre con Trump, Machado está programada para presentarse ante el Senado de Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con congresistas tanto demócratas como republicanos.

La dirigente opositora venezolana salió de su país el pasado diciembre con la ayuda de Washington después de haber pasado casi un año oculta. Luego de viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder ha sostenido contactos puntuales en el exterior, incluyendo una audiencia con el papa LeónXIV en Roma.