jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 17:05
Encuentro.

Donald Trump se reunió con Corina Machado en Casa Blanca

El encuentro fue útil para dialogar respecto a las perspectivas a futuro para una transición política dentro del país latinoamericano. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

En medio de la incertidumbre sobre el rumbo político de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para conversar sobre la situación del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de EE.UU.

Lee además
donald trump y maria corina machado se reuniran en la casa blanca tras la captura de nicolas maduro
Encuentro.

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro
Foto ilustrativa.
Diálogo.

Donald Trump afirmó que habló con Delcy Rodríguez en medio de transición en Venezuela

Se espera que, durante el encuentro, los dos líderes intercambien puntos de vista sobre las tensiones internas en Venezuela, el papel de la comunidad internacional y posibles caminos hacia una transición política, en un contexto marcado por el operativo que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos.

Trump recibió a Corina Machado en la Casa Blanca en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela.

El encuentro entre Trump y Machado se llevó a cabo en un comedor exclusivo dentro de la Casa Blanca, con puertas cerradas y sin cobertura mediática.

Machado busca establecer una vía directa con Washington en un momento en que el exmandatario republicano consolida su interlocución con la actual jefa del Ejecutivo chavista, Delcy Rodríguez, mientras la oposición venezolana ejerce gran presión para que se ordene la liberación de todos los detenidos políticos.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Las claves de la conversación entre Donald Trump y Rodríguez

En realidad, los dos líderes mantuvieron un intercambio el miércoles pasado, y Trump resaltó los “avances extraordinarios” logrados mientras colaboran para que Venezuela pueda “estabilizarse y recuperarse”. Un punto central para Estados Unidos en relación con Venezuela es ejercer un dominio continuado sobre la comercialización del crudo.

El dirigente republicano afirmó que durante ese diálogo abordaron cuestiones como “el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional”, y subrayó: “Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”.

Se prevé que entre las claves de la cumbre intercambien perspectivas sobre dinámicas internas, apoyo internacional y posibles pasos hacia una transición política.

Por su parte, Rodríguez señaló que mantuvo una extensa, fructífera y cordial llamada con Trump, llevada a cabo “en un marco de respeto mutuo”, durante la cual trataron “una agenda de trabajo bilateral” pensado para favorecer a las dos naciones.

Las tensiones de Donald Trump con la oposición de Venezuela en el proceso de transición política

Hasta ahora, Trump ha dejado fuera a Machado y al resto de los sectores opositores de Venezuela del proceso de transición tras la detención de Maduro. El mandatario estadounidense describió a la líder opositora del chavismo como “una persona muy amable”, aunque señaló que carece de respaldo y de reconocimiento dentro de su propio país.

Machado aspira a tener línea directa con Washington en momentos en que el republicano afianza su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez.

Los detalles de la agenda de María Corina Machado en Estados Unidos luego de la reunión con Donald Trump

Tras cerrar su cumbre con Trump, Machado está programada para presentarse ante el Senado de Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con congresistas tanto demócratas como republicanos.

Trump y Machado.

La dirigente opositora venezolana salió de su país el pasado diciembre con la ayuda de Washington después de haber pasado casi un año oculta. Luego de viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder ha sostenido contactos puntuales en el exterior, incluyendo una audiencia con el papa LeónXIV en Roma.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump afirmó que habló con Delcy Rodríguez en medio de transición en Venezuela

Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar

Irán bloquea su espacio aéreo y crece el riesgo de un choque militar con Estados Unidos

Javier Milei afirmó que dará a Estados Unidos "el apoyo que requiera" contra Venezuela

Lo que se lee ahora
Donald Trump dice que cesaron las matanzas en Irán y pone en suspenso la intervención militar.  
Política internacional.

Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel