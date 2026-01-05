lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 12:07
Política internacional.

Bruselas exige que la oposición lidere la transición en Venezuela

La Comisión Europea instó a que María Corina Machado y Edmundo González encabecen el proceso democrático, remarcando la necesidad de diálogo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Bruselas pide a Trump una transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González. &nbsp;

Bruselas pide a Trump una transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González.

 

La Unión Europea rechazó la determinación de Donald Trump de designar a Delcy Rodríguez para conducir el proceso de transición democrática en Venezuela, bajo la supervisión de Estados Unidos. Este lunes, la Comisión Europea solicitó que sean los referentes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González.

Estos últimos son, según el organismo, quienes deben asumir la conducción política del país tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses el pasado sábado.

Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado, el 6 de julio de 2024.

Oposición venezolana al frente de la transición

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, afirmó la portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper, durante la conferencia de prensa cotidiana, dirigiéndose directamente a Washington. Este planteo coincide con la posición expresada este lunes por el Partido Popular, que sostuvo que Delcy Rodríguez no posee legitimidad para liderar dicho proceso.

Hipper justificó su postura señalando que los dirigentes de la oposición deben encabezar ahora el proceso de cambio, por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos”, y por haber encabezado en 2024 un movimiento “pacífico” respaldado por “millones de venezolanos que les votaron”.

Por su parte, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, subrayó que “merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela”, según declaraciones difundidas por EFE.

Anitta Hipper.

UE reafirma principios internacionales y llama a la moderación

Respecto a la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intente influir en una transición democrática en Venezuela, Paula Pinho señaló que esa pregunta debería ser respondida directamente por el mandatario estadounidense. Aun así, reafirmó la posición de la Unión Europea, basada en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, principios que la UE ha subrayado de manera constante desde que comenzó la nueva situación política en el país caribeño.

En ese marco, la UE publicó una declaración conjunta respaldada por 26 de sus 27 Estados miembros —solo Hungría se abstuvo—, en la que se pidió “moderación a todos los actores” y se insistió en la importancia de cumplir con el derecho internacional y evitar tensiones, así como en “asegurar una salida pacífica a la situación”. Este comunicado refleja tanto la unidad como el compromiso de la mayoría de los países europeos con una salida legal y pacífica a la crisis venezolana.

Nicolas Maduro detenido
Nicolas Maduro detenido

Nicolas Maduro detenido

En otro contexto, la portavoz Hipper se refirió al renovado interés de Donald Trump por Groenlandia, señalando que la postura de la Unión Europea sigue centrada en la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y el respeto a las fronteras, así como en la observancia de la Carta de la ONU, principios que consideró universales. Hipper subrayó que estos valores adquieren una importancia particular cuando se pone en duda la integridad territorial de algún Estado miembro de la UE.

Donald Trump apunta a Cuba

Mientras tanto, Donald Trump puso su atención en Cuba. Durante un diálogo con la prensa a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos planteó la posibilidad de un cambio inminente en la isla, aludiendo a su fragilidad económica tras perder el suministro de petróleo desde Venezuela. Trump afirmó que “Cuba parece que está lista para caer”, enfatizando la fuerte dependencia del país caribeño de los recursos energéticos venezolanos.

Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump

Según Donald Trump, la crisis en Venezuela tiene repercusiones directas sobre la economía de Cuba: “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, señaló el mandatario estadounidense frente a los periodistas.

En su diagnóstico, la ausencia de este apoyo dejó al gobierno cubano en una posición de vulnerabilidad histórica, lo que, según sus propias palabras, podría derivar en el colapso del régimen: “Literalmente Cuba está lista para caer”.

