Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el análisis del impacto global de una decisión inédita

La situación política de Venezuela ingresó en una etapa inédita tras la captura y judicialización de Nicolás Maduro en Estados Unidos . El exmandatario comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia inicial que marcará formalmente su ingreso al sistema judicial estadounidense y dará inicio a un proceso con fuerte impacto político y diplomático a nivel regional y global.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal luego de haber sido detenidos el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York. Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo notificar oficialmente los cargos, garantizar el acceso a la defensa legal y establecer las primeras pautas del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva.

La confirmación pública de la captura se conoció el sábado 3 de enero de 2026, cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que fuerzas de su país habían detenido a Maduro en el marco de una operación militar a gran escala sobre Caracas y otras zonas de Venezuela. El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump calificó al régimen venezolano como “narcoterrorista” y aseguró que la ofensiva se desarrolló con éxito durante la madrugada.

La noticia generó una fuerte conmoción política y diplomática, tanto por la magnitud de la operación como por sus implicancias en el derecho internacional y en la relación entre Estados Unidos y América Latina.

La mirada del analista en diálogo con Todo Jujuy: alivio, tensión y cambio de época

El analista internacional Damián Szlab explicó que la figura de Maduro debe entenderse en el marco de un régimen que con el paso de los años se consolidó como una dictadura. “Hay presos políticos, persecución y represión. Eso no está en discusión”, sostuvo, al tiempo que recordó la impotencia de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales para resolver la situación durante años.

Sin embargo, Slazb advirtió que la forma en la que se produjo la captura abre un debate profundo. “Un país no puede ingresar a otro y sacar a su presidente, aun cuando se lo considere un dictador o un narcotraficante. Esto choca de frente con el derecho internacional”, señaló.

Para el analista, la decisión de Trump debe leerse dentro de una doctrina más amplia basada en el uso de la fuerza. “Es un mensaje muy fuerte. Hoy el mundo empieza a regirse más por el poder unilateral que por las instituciones internacionales. Lo vimos con Rusia en Ucrania y esto también es un mensaje para China en relación con Taiwán”, explicó.

Escenarios abiertos para Venezuela y el mundo

Szlab remarcó que existe un fuerte contraste entre el alivio de millones de venezolanos que celebran la salida de Maduro del poder y la preocupación por las consecuencias de este tipo de acciones. “Venezuela es el país con uno de los mayores desplazamientos de población del mundo, con cerca de nueve millones de personas que se fueron. Para muchos, sacarse a Maduro de encima genera simpatía, pero el precedente es muy delicado”, afirmó.

En cuanto al futuro inmediato, sostuvo que las próximas horas y días serán clave. Si el régimen chavista que permanece en el país decide alinearse con Estados Unidos, podría abrirse una transición relativamente ordenada. En cambio, una resistencia interna podría derivar en un escenario de caos e inestabilidad.

“El mayor peligro es que entremos definitivamente en un mundo donde todo se resuelve a partir de la fuerza y donde los organismos internacionales pierden peso real”, concluyó el analista.