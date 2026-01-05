lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 09:55
Orden Mundial.

Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el análisis del impacto global de una decisión inédita

La detención y traslado del exdictador venezolano a Estados Unidos abrió un proceso judicial sin precedentes y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en el escenario internacional. Un analista advierte que se trata de un “cambio de época” en el orden mundial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nicolas Maduro en Nueva York

Nicolas Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro

La situación política de Venezuela ingresó en una etapa inédita tras la captura y judicialización de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El exmandatario comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia inicial que marcará formalmente su ingreso al sistema judicial estadounidense y dará inicio a un proceso con fuerte impacto político y diplomático a nivel regional y global.

Lee además
 Nicolás Ernesto Maduro Guerra,
Redes.

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"
delcy rodriguez encabezo su primera reunion de gabinete y no pidio la liberacion de nicolas maduro
Venezuela.

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y no pidió la liberación de Nicolás Maduro

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal luego de haber sido detenidos el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York. Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo notificar oficialmente los cargos, garantizar el acceso a la defensa legal y establecer las primeras pautas del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva.

Nicolas Maduro detenido
Nicolas Maduro detenido

Nicolas Maduro detenido

La detención de Nicolás Maduro, una operación que sacudió la región

La confirmación pública de la captura se conoció el sábado 3 de enero de 2026, cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que fuerzas de su país habían detenido a Maduro en el marco de una operación militar a gran escala sobre Caracas y otras zonas de Venezuela. El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump calificó al régimen venezolano como “narcoterrorista” y aseguró que la ofensiva se desarrolló con éxito durante la madrugada.

La noticia generó una fuerte conmoción política y diplomática, tanto por la magnitud de la operación como por sus implicancias en el derecho internacional y en la relación entre Estados Unidos y América Latina.

La mirada del analista en diálogo con Todo Jujuy: alivio, tensión y cambio de época

El analista internacional Damián Szlab explicó que la figura de Maduro debe entenderse en el marco de un régimen que con el paso de los años se consolidó como una dictadura. “Hay presos políticos, persecución y represión. Eso no está en discusión”, sostuvo, al tiempo que recordó la impotencia de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales para resolver la situación durante años.

Sin embargo, Slazb advirtió que la forma en la que se produjo la captura abre un debate profundo. “Un país no puede ingresar a otro y sacar a su presidente, aun cuando se lo considere un dictador o un narcotraficante. Esto choca de frente con el derecho internacional”, señaló.

Para el analista, la decisión de Trump debe leerse dentro de una doctrina más amplia basada en el uso de la fuerza. “Es un mensaje muy fuerte. Hoy el mundo empieza a regirse más por el poder unilateral que por las instituciones internacionales. Lo vimos con Rusia en Ucrania y esto también es un mensaje para China en relación con Taiwán”, explicó.

Embed - Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el análisis del impacto global de una decisión inédita

Escenarios abiertos para Venezuela y el mundo

Szlab remarcó que existe un fuerte contraste entre el alivio de millones de venezolanos que celebran la salida de Maduro del poder y la preocupación por las consecuencias de este tipo de acciones. “Venezuela es el país con uno de los mayores desplazamientos de población del mundo, con cerca de nueve millones de personas que se fueron. Para muchos, sacarse a Maduro de encima genera simpatía, pero el precedente es muy delicado”, afirmó.

En cuanto al futuro inmediato, sostuvo que las próximas horas y días serán clave. Si el régimen chavista que permanece en el país decide alinearse con Estados Unidos, podría abrirse una transición relativamente ordenada. En cambio, una resistencia interna podría derivar en un escenario de caos e inestabilidad.

“El mayor peligro es que entremos definitivamente en un mundo donde todo se resuelve a partir de la fuerza y donde los organismos internacionales pierden peso real”, concluyó el analista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y no pidió la liberación de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrentará este lunes a la Justicia de Estados Unidos

Quién es el juez que llevará el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

Suiza bloqueó los activos vinculados a Maduro para impedir el retiro de fondos del país

Lo que se lee ahora
donald trump hablo de una posible segunda operacion en venezuela y advirtio a cuba y colombia
Tensión.

Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York
Mundo.

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel