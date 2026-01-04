domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 19:45
Redes.

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

En un mensaje difundido en redes sociales, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles luego de la captura de su padre.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Nicolás Ernesto Maduro Guerra,

 Nicolás Ernesto Maduro Guerra,

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y su traslado a una cárcel federal en Nueva York, su hijo y diputado, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, difundió este domingo un mensaje en el que habló de “traiciones” dentro del círculo del poder. Asimismo, también llamó a los simpatizantes del chavismo a mantener la movilización en las calles de Venezuela.

Qué dijo el hijo de Nicolás Maduro

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó en un audio difundido este domingo en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por su entorno.

Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad. Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad.

Hasta ahora, los pronunciamientos oficiales se habían concentrado en denunciar la operación como una agresión extranjera.

El mensaje se llevó a cabo horas después de que tanto Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, fueran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, tras una operación ejecutada en la capital venezolana y calificada por Washington como parte de una investigación criminal de largo alcance.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra hijo de nicolás maduro

“Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, sostuvo Maduro Guerra en el mensaje.

El dirigente chavista, de 35 años, es actualmente diputado y figura entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en causas vinculadas al narcotráfico.

