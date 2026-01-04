El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y su traslado a una cárcel federal en Nueva York, su hijo y diputado, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, difundió este domingo un mensaje en el que habló de “traiciones” dentro del círculo del poder. Asimismo, también llamó a los simpatizantes del chavismo a mantener la movilización en las calles de Venezuela.
“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó en un audio difundido este domingo en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por su entorno.
Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad. Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad.
Hasta ahora, los pronunciamientos oficiales se habían concentrado en denunciar la operación como una agresión extranjera.