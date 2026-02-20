viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 18:17
Mundo.

Así es el barrilete gigante que batió un récord mundial y lleva un mensaje ecológico

Con más de 1.200 m², este gigante volador une ingeniería y trabajo internacional para transmitir un mensaje ecológico en nueve idiomas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así es el barrilete gigante que batió un récord mundial y lleva un mensaje ecológico.

Así es el barrilete gigante que batió un récord mundial y lleva un mensaje ecológico.

El grupo Al-Farsi logró un récord mundial durante el Festival Internacional de Cometas en Berck-sur-Mer, al norte de Francia, al elevar el barrilete más grande registrado hasta ahora, denominado “The Hope”. Este logro fue oficializado por Guinness World Records el 17 de abril de 2018.

El evento reunió a aficionados y público en general para presenciar una proeza técnica que además transmitía un mensaje de concientización ambiental.

El equipo Al-Farsi promueve la cultura del vuelo de barriletes desde hace más de 25 años, con actividades inclusivas y fomento de valores comunitarios.

Un barrilete gigante en el cielo y un mensaje universal

El barrilete, diseñado específicamente para el equipo Al-Farsi por Peter Lynn Kites en Nueva Zelanda, posee más de 1.210 metros cuadrados de superficie en tierra y aproximadamente 1.128 metros cuadrados desplegados en el aire.

Para su construcción se utilizaron 1.800 metros lineales de tela y cerca de 2,2 kilómetros de cuerda. La cooperación entre ambas organizaciones tuvo como objetivo crear una estructura resistente, ligera y maniobrable, garantizando así un vuelo estable y seguro.

Mientras se preparaban para romper el récord, el equipo aguardó con paciencia hasta que las condiciones climáticas fueran adecuadas. Según Guinness World Records, los integrantes suspendieron temporalmente el intento cuando la fuerza y dirección del viento resultaron inestables, y retomaron la maniobra al día siguiente, cuando el clima se presentó más propicio.

El barrilete más grande del mundo logra volar tras encontrar las condiciones climáticas ideales.

Para poner en posición el barrilete sobre el suelo y elevarlo, todo el equipo tuvo que coordinarse, siendo imprescindible el apoyo de un tractor, dado que el tamaño del cometa hacía imposible que una sola persona lo manejara.

Una de las particularidades más destacadas de “The Hope” es su mensaje ambiental, plasmado en la vela con la frase “Amamos nuestro planeta” en nueve idiomas, acompañada de un mapa del mundo y símbolos que representan la conservación del agua, la lucha contra el cambio climático y la seguridad alimentaria.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y fomentar la colaboración entre países. Según Abdulrahman Al-Farsi, líder del equipo: “Invitamos a todos a proteger el planeta de cualquier manera que puedan”.

La hazaña del equipo Al-Farsi, certificada por Guinness World Records, reunió a entusiastas para presenciar un logro técnico con mensaje ambiental.

Herencia, trabajo colectivo y destreza técnica

El grupo Al-Farsi, una entidad sin fines de lucro con más de 25 años de trayectoria, se dedica a difundir la tradición del vuelo de cometas y a promover valores de comunidad, cooperación y aprendizaje compartido.

En estas reuniones, participan personas de todas las edades, realizando actividades como vuelo libre y kitesurf, con el objetivo de compartir momentos de diversión, estimular la creatividad y generar vínculos entre participantes de distintos orígenes.

En relación con el récord anterior, también certificado por Guinness World Records, este se estableció en 2005, cuando Peter Lynn Kites y el equipo Al-Farsi construyeron un cometa con la bandera de Kuwait, que alcanzó 1.019 metros cuadrados en tierra y 950 metros cuadrados en vuelo.

Mundial de Cometas Acrobáticas, el arte de dominar el viento.

La diferencia de casi 200 metros cuadrados respecto a “The Hope” refleja el avance tecnológico y la evolución en diseño y manejo de cometas logrado trece años más tarde.

Un vuelo impecable y un símbolo de cooperación

El vuelo final de “The Hope” destacó no solo por su enorme dimensión, sino también por la precisión y excelencia en su maniobra. El cometa se mantuvo en el aire sin depender de un piloto auxiliar ni cuerdas adicionales, apoyándose únicamente en su diseño y en la habilidad del equipo que lo controlaba.

Esta hazaña evidencia los avances en ingeniería aplicada a cometas y la coordinación entre sus integrantes, subrayando la relevancia de la colaboración en cada proyecto de vuelo de gran escala. Más allá de lo técnico, “The Hope” se eleva como un símbolo de conciencia ambiental y de la capacidad humana para un trabajo colectivo.

