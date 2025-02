Obtuvo el Récord Guinness por contar historias jujeñas en Marruecos

"La juje" como la apodaron y ya lo siente parte de sus nombres, se presenta: "Soy narradora oral, ósea cuentacuentos, hace años lo hago es mi pasión, gracias a mi papá que me inculcó el amor por la lectura y sus formas de expresarla, los cuentos ayudan mucho en la vida, dan un momento de paz y tranquilidad".

"Al principio no me animaba a ir, y terminé yendo por empuje de mi familia, y me encontré con un lugar mágico, había personas de 32 países, 26 lenguas originarias, 100 oradores de todo el mundo, y en el festival conté muchísimo y terminé siendo parte de los Récords Guinness junto a 100 cuentacuentos luego de leer 88 horas seguidas".

Qué son los Récords Guinness

Guinness World Records, conocido como Libro Guinness de los récords, es una obra de referencia publicada anualmente que contiene una colección de récords mundiales, tanto en los logros humanos como del mundo natural.

El propio libro constituye un récord por sí mismo, al ser la serie de libros más vendida con derechos de autor de todos los tiempos. También es uno de los libros más robados de las bibliotecas públicas en Estados Unidos.

La franquicia se ha expandido más allá de las imprentas, y ha dado lugar a series de televisión en varios países y a un museo. La popularidad de la franquicia ha convertido a los Guinness World Records en la principal autoridad internacional en la verificación de distintos récords mundiales.