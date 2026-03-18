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18 de marzo de 2026 - 11:02
Pais.

Nueva estafa virtual con correos falsos de ARCA: cuáles son las señales de alerta

Advierten por correos falsos que simulan ser de ARCA y buscan robar datos personales, fiscales o bancarios mediante enlaces externos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cómo es la nueva estafa virtual que afecta a usuarios de ARCA y la forma de evitarla (Foto: ARCA).

Cómo es la nueva estafa virtual que afecta a usuarios de ARCA y la forma de evitarla (Foto: ARCA).

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió la alarma entre contribuyentes de ARCA de todo el país. La maniobra consiste en el envío de correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales de ARCA para engañar a los usuarios, hacerlos ingresar a enlaces externos y obtener datos personales, fiscales o bancarios.

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Los mensajes suelen presentar un tono de urgencia y hacen referencia a supuestos trámites del monotributo, renovaciones de clave fiscal, reempadronamientos o incluso encomiendas retenidas por cuestiones tributarias. El objetivo es que la persona haga clic en un link o responda con información sensible. ARCA ya advirtió oficialmente que no solicita pagos, datos personales ni descarga de archivos adjuntos por correo electrónico.

Cómo funciona la maniobra

El engaño arranca con un mail que aparenta ser formal y usar la identidad visual del organismo. En muchos casos llega en momentos clave del calendario fiscal, cuando los contribuyentes están más atentos a notificaciones sobre trámites o vencimientos. Dentro del mensaje aparece un enlace que promete agilizar una gestión, pero en realidad redirige a un sitio falso o a un intento de phishing.

En campañas detectadas recientemente, los delincuentes usaron excusas distintas: desde trámites de monotributo hasta la supuesta liberación de una encomienda retenida, con pedidos de fotos del DNI, datos bancarios o información fiscal. Ese patrón coincide con lo que ARCA ya denunció a fines de febrero, cuando alertó por correos apócrifos enviados desde direcciones que no pertenecían a dominios oficiales.

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA.
Advierten por correos falsos que simulan ser de ARCA y buscan robar datos personales, fiscales o bancarios mediante enlaces externos.

Advierten por correos falsos que simulan ser de ARCA y buscan robar datos personales, fiscales o bancarios mediante enlaces externos.

Qué señales deben despertar sospechas

Hay varios indicios que permiten identificar el fraude. Uno de los más importantes es el remitente: suelen usar direcciones parecidas a las oficiales, pero con pequeñas variaciones o dominios ajenos al organismo. También debe generar desconfianza cualquier correo que incluya enlaces externos, pida datos personales, solicite pagos o intente apurar una decisión con frases de urgencia.

Otra señal de alerta es que el mensaje prometa resolver un trámite completo fuera de los canales habituales de ARCA. Los especialistas recomiendan desconfiar de esos correos incluso si parecen prolijos o usan logos oficiales, porque la maniobra justamente busca imitar el formato real del organismo.

Cómo evitar caer en la estafa

Las recomendaciones básicas son claras:

  • no hacer clic en enlaces que lleguen por correo

  • no enviar por mail datos personales, fiscales o bancarios

  • ingresar siempre de forma manual al sitio oficial del organismo

  • verificar cualquier aviso directamente dentro de los canales oficiales

  • revisar bien el dominio del remitente antes de abrir o responder un mensaje

En caso de duda, lo más seguro es no avanzar con el supuesto trámite y chequear la situación desde la plataforma oficial. La advertencia cobra especial importancia porque este tipo de fraudes busca aprovechar la confianza que generan los organismos públicos y el apuro habitual de los contribuyentes ante cuestiones impositivas.

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