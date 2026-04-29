ARCA controla gastos, billeteras virtuales y depósitos de monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre los contribuyentes del Monotributo y encendió una alerta por gastos y movimientos económicos que podrían considerarse incompatibles con los ingresos declarados. Advirtió que quienes hagan gastos o registren movimientos económicos incompatibles con sus ingresos declarados pueden ser recategorizados, sancionados o incluso excluidos del régimen.

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La clave ya no pasa solo por facturar dentro del tope: también importa que los consumos y depósitos tengan relación con la categoría declarada.

Entre los gastos que pueden disparar alertas aparecen las compras de bienes de alto valor que no coincidan con los ingresos, los gastos personales elevados, como viajes o consumos con tarjeta, los depósitos bancarios superiores a lo facturado y los movimientos financieros sin justificación. Si ARCA detecta inconsistencias, puede recategorizar de oficio al contribuyente, pedir documentación adicional o avanzar hacia la exclusión del Monotributo.

El monitoreo no se limita a cuentas bancarias tradicionales. ARCA también intensificó el control sobre billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago, como Mercado Pago, Modo o Personal Pay , que deben informar mensualmente determinados movimientos de sus usuarios. A partir de ese cruce de datos, el organismo puede detectar si un monotributista maneja volúmenes de dinero que no encajan con su categoría.

Además, se suman otros focos de fiscalización, como consumos en dólares, acreditaciones de terceros y gastos en expensas o colegios. Cuando la inconsistencia es grave, la recategorización de oficio se comunica por Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente tiene 15 días hábiles para revisar los motivos y presentar un descargo, si puede justificar esos movimientos.

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ARCA también contempla otras causales de exclusión. Entre ellas están superar el máximo de ingresos brutos, exceder los topes de alquiler o superficie, vender por encima del precio unitario permitido, importar bienes o servicios para revender, tener más de tres actividades simultáneas o más de tres unidades de explotación, facturar mal o registrar compras y gastos demasiado altos respecto de los límites del régimen.

Si una persona queda afuera del Monotributo, pasa automáticamente al régimen general.

Eso implica:

inscribirse en IVA,

pagar Ganancias,

aportar como autónomo

presentar declaraciones juradas.

ARCA recordó además los valores mensuales vigentes por categoría, que van desde $42.386,74 en la categoría A hasta $1.381.687,90 para servicios en la categoría K

Qué puede pasar si detectan incompatibilidades

Según el esquema de fiscalización, si se advierten movimientos considerados incompatibles, el contribuyente puede enfrentar distintas consecuencias, de acuerdo al caso: