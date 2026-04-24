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24 de abril de 2026 - 11:03
Sociedad.

Monotributo en ARCA: cuáles son los nuevos topes desde mayo 2026

La revisión correspondiente al primer semestre de 2026 del Monotributo implicó una suba del 14,29% tanto en las escalas como en las cuotas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde mayo 2026.

Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde mayo 2026.

La revisión correspondiente al primer semestre del Monotributo 2026, ya aplicada y vigente en mayo de ese año, implicó una suba del 14,29% tanto en las escalas de categorización como en las cuotas mensuales. Este ajuste elevó los límites de facturación y el monto a pagar dentro del régimen simplificado en comparación con los valores que regían en 2025.

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La revisión del Monotributo correspondiente al primer tramo de 2026 está en vigor desde el 1° de febrero, de acuerdo con el sistema de actualización basado en el IPC acumulado del segundo semestre de 2025, que determinó una suba del 14,29%.

Así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde mayo 2026.

Este ajuste repercute de forma directa en las escalas de categorización y en los importes mensuales a abonar en mayo de 2026, provocando un incremento significativo en la carga fiscal del régimen simplificado en comparación con los valores que regían durante 2025.

Monotributo 2026: cuánto paga cada categoría en mayo 2026

La cuota mensual del Monotributo está conformada por tres componentes: el tributo integrado, la contribución previsional al SIPA y el aporte a la obra social.

La actualización del primer semestre del Monotributo 2026 se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales.

Luego del ajuste cercano al 14,3%, aplicado en base a la inflación del semestre anterior, los valores totales para actividades de servicios y comercialización de bienes quedaron establecidos para mayo de 2026 de la siguiente forma:

  • Categoría A: $42.386,74 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría B: $48.250,78 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes).
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes).
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes).
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes).
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes).
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes).
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes).
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes).
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).
La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado.

Monotributo: topes de facturación anual para mayo 2026

En paralelo al incremento de las cuotas, ARCA también actualizó los topes de facturación anual habilitados para cada categoría del Monotributo. Estos límites son los que definen si el contribuyente puede continuar dentro del régimen simplificado o si debe migrar al Régimen General:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05.

ARCA: cómo consultar deuda de monotributo

El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social.

- Opción 1: Desde la web de ARCA (Computadora)

Se trata de la opción más completa para consultar períodos puntuales y generar los Volantes Electrónicos de Pago (VEP).

  • Acceso: Ingresá al sitio oficial de ARCA y seleccioná “Iniciar sesión” utilizando tu CUIT y Clave Fiscal.
  • Servicio CCMA: Ubicá y abrí el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.
  • En caso de no tenerlo activo, deberás incorporarlo a través del “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.
  • Liquidación de deuda: Una vez dentro, hacé clic en la opción “Cálculo de deuda”.
  • Desglose: La plataforma exhibirá un listado con los períodos impagos, diferenciando el monto original de los intereses generados.
  • Abono: Si decidís regularizar la deuda, podés seleccionar los períodos correspondientes y elegir la opción “Generar VEP” o bien efectuar el pago mediante código QR.
Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre, los montos totales para servicios y venta de bienes quedaron definidos para mayo 2026.

- Opción 2: A través de la app “ARCA Móvil” (desde el celular)

Es la vía más ágil para consultar de forma rápida el total adeudado.

  • Ingreso: Abrí la app ARCA Móvil e iniciá sesión con tu Clave Fiscal.
  • Apartado Deuda: Dentro del menú principal, seleccioná la opción “Deuda”, identificada con un ícono de dinero.
  • Consulta: Allí se mostrará el total pendiente. Si querés más información, podés ingresar en “Ver detalle” para desglosar los importes por impuesto y por período.

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