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7 de abril de 2026 - 09:00
Sociedad.

¿Cómo quedan las escalas del monotributo desde abril 2026?

El sistema actual incluye recategorizaciones periódicas y control sobre billeteras digitales. Los valores vigentes se actualizaron en febrero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Monotributo: cuánto se paga según cada categoría en abril de 2026.

Monotributo: cuánto se paga según cada categoría en abril de 2026.

El monotributo es una herramienta clave dentro del sistema impositivo para trabajadores independientes, pequeños emprendedores y autónomos en Argentina. A partir de febrero de 2026, tanto las categorías como los montos mensuales fueron ajustados de acuerdo con la actualización semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

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Estos valores se mantendrán vigentes hasta julio de ese mismo año. El sistema de actualización automática está contemplado en la legislación actual, que dispone revisiones periódicas basadas en la inflación acumulada durante el semestre previo.

Más de dos millones de contribuyentes tributan bajo las escalas actualizadas del monotributo en 2026.

El monotributo, un régimen que alberga más de 2 millones de personas

Más de dos millones de personas forman parte de este régimen, organizado en once categorías vigentes que se establecen según los ingresos brutos anuales informados. Cada una fija tanto el tope de facturación habilitado como el valor mensual a abonar.

Ubicarse en la categoría adecuada es fundamental para prevenir inconvenientes con el organismo recaudador, conservar las ventajas del régimen y respetar las exigencias fiscales.

El control digital sobre pagos electrónicos y billeteras virtuales incide en la recategorización de los usuarios.

A partir de febrero de 2026, las categorías actualizadas del monotributo se definen del siguiente modo:

  • Categoría A: límite de ingresos brutos anuales de $10.277.988,13. Cuota mensual: $42.386,74 para locaciones, servicios y venta de cosas muebles.
  • Categoría B: límite de ingresos brutos anuales de $15.058.447,71. Cuota mensual: $48.250,78.
  • Categoría C: límite de ingresos brutos anuales de $21.113.696,52. Cuota mensual: $56.501,85 para locaciones y servicios, $48.320,22 para venta de cosas muebles.
  • Categoría D: límite de ingresos brutos anuales de $26.212.853,42. Cuota mensual: $72.414,10 para locaciones y servicios, $61.824,18 para venta de cosas muebles.
  • Categoría E: límite de ingresos brutos anuales de $30.833.964,37. Cuota mensual: $102.537,97 para locaciones y servicios, $81.070,26 para venta de cosas muebles.
  • Categoría F: límite de ingresos brutos anuales de $38.642.048,36. Cuota mensual: $129.045,32 para locaciones y servicios, $97.291,54 para venta de cosas muebles.
  • Categoría G: límite de ingresos brutos anuales de $46.211.109,37. Cuota mensual: $197.108,23 para locaciones y servicios, $118.920,05 para venta de cosas muebles.
  • Categoría H: límite de ingresos brutos anuales de $70.113.407,33. Cuota mensual: $447.346,93 para locaciones y servicios, $238.038,48 para venta de cosas muebles.
  • Categoría I: límite de ingresos brutos anuales de $78.479.211,62. Cuota mensual: $824.802,26 para locaciones y servicios, $355.672,64 para venta de cosas muebles.
  • Categoría J: límite de ingresos brutos anuales de $89.872.640,30. Cuota mensual: $999.007,65 para locaciones y servicios, $434.895,92 para venta de cosas muebles.
  • Categoría K: límite de ingresos brutos anuales de $108.357.084,05. Cuota mensual: $1.381.687,90 para locaciones y servicios, $525.732,01 para venta de cosas muebles.
arca

La recategorización es una instancia clave dentro del régimen. El último período voluntario finalizó el 5 de febrero de 2026, aunque en los meses anteriores se detectaron ajustes automáticos vinculados a movimientos registrados en billeteras virtuales.

Varios contribuyentes señalaron que el organismo recaudador modificó su categoría al tomar en cuenta transferencias que no correspondían a ingresos genuinos de su actividad. Frente a estas situaciones, la entidad aclaró que únicamente se contemplan operaciones comerciales reales —como pagos mediante QR o tarjetas— al momento de definir la escala correspondiente.

ARCA actualizó el Monotributo con nuevos valores.

Mayor fiscalización

El seguimiento de los ingresos a través de herramientas digitales se convirtió en uno de los pilares centrales de control fiscal. Tanto las billeteras virtuales como las distintas formas de pago electrónico se incorporan al cómputo de la facturación acumulada en los últimos doce meses, dato clave para definir la categoría de cada contribuyente. Con este esquema, se busca limitar la evasión y garantizar que cada persona aporte de acuerdo con su verdadera capacidad económica.

El alta en el régimen de monotributo puede gestionarse de manera online y sin costo alguno. El sitio oficial requiere cargar información vinculada a la actividad desarrollada, datos previsionales y detalles sobre la cobertura de salud.

A su vez, dispone de una herramienta de simulación que permite estimar la categoría correspondiente y calcular el monto mensual a abonar, lo que ayuda a completar el trámite sin errores.

ARCA oficializó las escalas del monotributo que rigen desde abril de 2026.

En los últimos años, los controles sobre los monotributistas se intensificaron, en gran parte por la incorporación de tecnología en los sistemas de recaudación y el uso de datos provenientes de billeteras virtuales. Mantener una correcta categorización resulta clave para evitar penalizaciones y sostener los beneficios del régimen, como el acceso a servicios de salud y prestaciones sociales.

La actualización semestral de las categorías, determinada por la inflación, se instaló como un procedimiento habitual. Este sistema permite que tanto los topes de facturación como las cuotas mensuales se ajusten a la dinámica de los precios, evitando que queden desalineados respecto del contexto económico.

El monotributo se presenta como un instrumento fundamental para incorporar a trabajadores independientes al circuito formal y al sistema impositivo. Quienes están adheridos pueden modificar su categoría hasta dos veces al año según la evolución de sus ingresos, lo que asegura una contribución acorde a su realidad económica.

La estructura vigente suma recategorizaciones periódicas y fiscalización sobre billeteras virtuales.

La difusión clara de las categorías y la existencia de herramientas digitales de cálculo permiten que los contribuyentes comprendan mejor su situación y cumplan con sus responsabilidades fiscales. A su vez, el organismo recaudador recurre al cruce de información electrónica para identificar posibles irregularidades y garantizar mayor equidad dentro del sistema.

El control digital y el monitoreo de operaciones electrónicas responden a una tendencia global orientada a optimizar la recaudación y disminuir la informalidad. En este contexto, la revisión constante de los parámetros del monotributo apunta a adecuar el régimen a un escenario económico en cambio permanente y al crecimiento de los nuevos medios de pago.

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