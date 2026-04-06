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6 de abril de 2026 - 12:40
Sociedad.

AUH con suba en abril 2026: conocé el nuevo monto otorgado por ANSES

El índice de precios de febrero determinó el ajuste de las asignaciones. Desde abril, la AUH recibirá el incremento mensual que aplica ANSES.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
AUH de ANSES con aumento en abril 2026.

AUH de ANSES con aumento en abril 2026.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la ANSES, registrará un incremento a partir de abril de 2026, tras conocerse el índice de inflación de febrero divulgado por el Indec. El IPC de ese mes alcanzó 2,9%, cifra que servirá para ajustar los montos de los beneficios previsionales y de seguridad social.

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Esto se debe a que el sistema actual actualiza los montos según la inflación reportada dos meses atrás, de modo que la suba registrada en febrero repercutirá directamente en los cobros de abril. Así, tanto las jubilaciones y pensiones como las prestaciones sociales gestionadas por ANSES se ajustarán en la misma proporción que ese índice.

Cuánto aumenta ANSES las prestaciones.

Cuánto se cobrará por AUH en abril de 2026

Con el aumento programado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $136.653,44. Por su parte, la AUH destinada a hijos con discapacidad se actualizará a $444.946,22. Ambos beneficios se recalculan cada mes siguiendo el nuevo sistema de movilidad implementado por ANSES, garantizando que los importes se mantengan alineados con la variación de los precios.

Cómo funciona el sistema de movilidad

El sistema de ajuste vigente se implementó a través del Decreto 274/2024, sustituyendo el antiguo método de aumentos trimestrales por un esquema de actualizaciones mensuales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, cada mes los beneficios administrados por ANSES se actualizan tomando como referencia la inflación más reciente.

El monto que se cobra de AUH.

La finalidad de este mecanismo es impedir que los haberes previsionales y las prestaciones sociales pierdan valor frente al incremento del costo de vida, asegurando que los ingresos se mantengan acordes con la evolución de los precios.

Más allá de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la suba prevista también repercutirá en otras prestaciones del sistema de seguridad social, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Con el ajuste de abril, la jubilación mínima se elevará a $380.286,25, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará $304.243,19. En ambos casos, estos valores podrían incrementarse aún más si el Gobierno decide mantener el bono extraordinario dirigido a los beneficiarios con menores ingresos.

anses
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Otras prestaciones sociales también recibirán un ajuste: la Asignación por Embarazo (AUE) se elevará a $129.974,24, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del primer tramo llegará a $68.327,03.

Cuándo se pagará la AUH de abril de 2026

ANSES todavía no difundió de manera oficial el cronograma de pagos de abril. Como suele ocurrir, las fechas se distribuirán en función del número final del DNI de cada titular.

Anses - asignación familiar
ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

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Normalmente, los depósitos de las asignaciones sociales se inician en la segunda semana del mes, mientras el organismo sigue abonando los montos de marzo, que ya contemplan el ajuste correspondiente a la última actualización.

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