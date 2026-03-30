lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 10:43
Sociedad.

Se confirmó el calendario completo de ANSES para los pagos de abril 2026

Se vienen subas en jubilaciones, pensiones y asignaciones. También se actualizó la AUH, la jubilación mínima y otras prestaciones clave de ANSES.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES: el calendario de pagos completo de abril de 2026. &nbsp;

ANSES: el calendario de pagos completo de abril de 2026.

 

La ANSES oficializó el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026, que incluye un incremento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Este ajuste afecta tanto a los ingresos previsionales como a beneficios como la AUH, AUE y las asignaciones familiares.

Lee además
Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 
Política.

ANSES activó un bono con aumento: los pagos se hacen desde el 20 de marzo
Créditos Anses: cómo saber cuántas cuotas te quedan y si podés pedir uno nuevo.
Sociedad.

¿Cómo saber cuántas cuotas quedan pagar de créditos Anses?

Con la llegada de abril, muchos hogares vuelven a preguntarse de manera concreta: ¿Cuándo cobro en ANSES? Las fechas de pago no son uniformes, ya que varían según el tipo de prestación, el importe y la terminación del DNI, por lo que conocer el calendario completo sigue siendo clave cada mes.

Anses - asignación familiar
ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

En esta ocasión, la jubilación mínima se eleva a $380.319,31, alcanzando $450.319,31 si se suma el bono de $70.000. De manera simultánea, se incrementan la PUAM, las Pensiones No Contributivas y las asignaciones que administra ANSeS, mientras que otros beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar, mantienen los montos vigentes sin modificaciones.

ANSES: cuándo cobro el calendario de pagos completo de abril de 2026

El cronograma de pagos de abril arranca el 10 de abril con la acreditación de los haberes más bajos, incluyendo jubilaciones y pensiones que no superan el mínimo, Pensiones No Contributivas, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

A partir de ese día, el calendario continúa según la terminación del DNI y se extiende hasta finales de mes, cubriendo prestaciones de mayor monto y casos particulares.

anses filas

El dato más relevante de abril es la suba del 2,9%, que se aplica conforme al mecanismo de actualización mensual por movilidad. Este incremento impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, modificando los montos que ANSeS abonará durante este mes.

Para quienes perciben la jubilación mínima, continúa vigente el bono adicional de $70.000, que altera el total a cobrar y mantiene su relevancia dentro del seguimiento del calendario de pagos.

ANSeS: aumentan las asignaciones en abril 2026

En abril también se registran incrementos en las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $136.664, mientras que la AUH para hijos con discapacidad alcanza los $445.002. Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social se actualiza equiparándose al monto general de la AUH.

libreta auh anses

Estos ajustes se enmarcan dentro del mismo esquema de actualización que rige para las prestaciones previsionales. La jubilación mínima sube a $380.319,31 y, sumando el bono adicional, llega a $450.319,31. La PUAM se fija en $304.255,44, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, sus montos permanecen sin cambios este mes: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para hogares con tres o más niños.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
  • DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
  • DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
  • DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
  • DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
  • DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
  • DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
  • DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
  • DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
  • DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
jubilados (2)
ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril de 2026
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril de 2026
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril de 2026
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril de 2026
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril de 2026
Asignación Universal por Hijo
ANSES actualizó las asignaciones.

ANSES actualizó las asignaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
  • DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
  • DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
  • DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
  • DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
  • DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
  • DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
  • DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
  • DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
  • DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026

Asignación por Embarazo (AUE): cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
  • DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
  • DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
  • DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
  • DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
  • DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
  • DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
  • DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
  • DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
  • DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
ANSES
ANSES.

ANSES.

Asignación por Prenatal y Maternidad: cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril de 2026
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril de 2026
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril de 2026
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril de 2026
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril de 2026

Prestación por Desempleo (Plan 1): cuándo cobro en abril de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026
ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción): cuándo cobro en abril de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026

Cómo son las cuotas de los créditos Anses.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en abril de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES activó un bono con aumento: los pagos se hacen desde el 20 de marzo

¿Cómo saber cuántas cuotas quedan pagar de créditos Anses?

Aumentan las pensiones de ANSES en abril: estos son los nuevos montos

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

¿Cómo acceder a los créditos ANSES 2026?

Lo que se lee ahora
Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral video
Jujuy.

Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral video
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel