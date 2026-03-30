Se confirmó el calendario completo de ANSES para los pagos de abril 2026

La ANSES oficializó el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026, que incluye un incremento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Este ajuste afecta tanto a los ingresos previsionales como a beneficios como la AUH , AUE y las asignaciones familiares.

Política. ANSES activó un bono con aumento: los pagos se hacen desde el 20 de marzo

Con la llegada de abril, muchos hogares vuelven a preguntarse de manera concreta: ¿Cuándo cobro en ANSES? Las fechas de pago no son uniformes , ya que varían según el tipo de prestación , el importe y la terminación del DNI, por lo que conocer el calendario completo sigue siendo clave cada mes.

En esta ocasión, la jubilación mínima se eleva a $380.319,31 , alcanzando $450.319,31 si se suma el bono de $70.000 . De manera simultánea, se incrementan la PUAM , las Pensiones No Contributivas y las asignaciones que administra ANSeS , mientras que otros beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar , mantienen los montos vigentes sin modificaciones.

El cronograma de pagos de abril arranca el 10 de abril con la acreditación de los haberes más bajos, incluyendo jubilaciones y pensiones que no superan el mínimo , Pensiones No Contributivas , AUH , Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo .

A partir de ese día, el calendario continúa según la terminación del DNI y se extiende hasta finales de mes, cubriendo prestaciones de mayor monto y casos particulares.

anses filas

El dato más relevante de abril es la suba del 2,9%, que se aplica conforme al mecanismo de actualización mensual por movilidad. Este incremento impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, modificando los montos que ANSeS abonará durante este mes.

Para quienes perciben la jubilación mínima, continúa vigente el bono adicional de $70.000, que altera el total a cobrar y mantiene su relevancia dentro del seguimiento del calendario de pagos.

ANSeS: aumentan las asignaciones en abril 2026

En abril también se registran incrementos en las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $136.664, mientras que la AUH para hijos con discapacidad alcanza los $445.002. Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social se actualiza equiparándose al monto general de la AUH.

libreta auh anses

Estos ajustes se enmarcan dentro del mismo esquema de actualización que rige para las prestaciones previsionales. La jubilación mínima sube a $380.319,31 y, sumando el bono adicional, llega a $450.319,31. La PUAM se fija en $304.255,44, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, sus montos permanecen sin cambios este mes: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para hogares con tres o más niños.

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DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026

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DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril de 2026

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DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026

DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026

DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026

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