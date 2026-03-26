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26 de marzo de 2026 - 11:30
Sociedad.

¿Cómo saber cuántas cuotas quedan pagar de créditos Anses?

Los préstamos de Anses siguen vigentes: cómo consultar las cuotas, qué pasa si no se debitan y el proyecto que busca reactivarlos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Créditos Anses: cómo saber cuántas cuotas te quedan y si podés pedir uno nuevo.

Créditos Anses: cómo saber cuántas cuotas te quedan y si podés pedir uno nuevo.

En Argentina, cientos de miles de personas siguen afrontando los pagos de los créditos ANSES que recibieron en años previos. Aunque aún no se dan nuevos préstamos, quienes participaron de estos programas tienen la posibilidad de revisar en línea el saldo pendiente, la cantidad de cuotas restantes y los próximos pasos de su calendario de pagos.

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Cómo consultar tu crédito Anses paso a paso

Créditos Anses.

Para consultar la situación de su crédito, se debe acceder al sitio Mi Anses utilizando la información personal correspondiente:

  • CUIL
  • Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro de la plataforma, es necesario acceder al apartado “Créditos Anses”, desde donde es posible:

  • Ver el detalle del crédito vigente
  • Consultar la cantidad de cuotas restantes
  • Chequear el monto de cada pago
  • Revisar si los débitos se realizaron correctamente
  • Modificar el CBU asociado para el cobro
Los créditos de Anses siguen vigentes para quienes los sacaron.

Este trámite brinda la posibilidad de mantener un seguimiento al día de la deuda y prevenir problemas relacionados con las cuotas.

Cuándo se debitan las cuotas y qué pasa si fallan

Según comunicó el organismo previsional, los pagos de las cuotas se efectúan de manera automática entre el 1 y el 10 de cada mes, debitándose de la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

En caso de que el débito no se realice, por ejemplo por saldo insuficiente:

  • La cuota se marca como pendiente o en mora
  • Puede sumarse al pago del mes siguiente
  • Se generan intereses por retraso
Miles de beneficiarios en Argentina todavía están pagando los préstamos otorgados por la Anses en años anteriores.

Por este motivo, se aconseja revisar regularmente el estado del crédito a través de la plataforma.

Cómo son las cuotas de los créditos Anses

Durante la administración de Alberto Fernández, se ofrecieron créditos cuyos importes, en determinadas oportunidades, alcanzaron hasta $1.000.000, con un plan de devolución de hasta 48 cuotas.

Respecto a la estructura de los pagos:

  • A partir de la segunda cuota, los valores se mantienen constantes
  • La primera cuota puede incorporar cargos administrativos, por lo que normalmente resulta más elevada
Cómo son las cuotas de los créditos Anses.

Este formato brinda claridad y previsibilidad a quienes siguen abonando su crédito de manera mensual.

¿Se pueden pedir nuevos créditos Anses?

Desde la asunción de Javier Milei, la Anses suspendió la entrega de nuevos préstamos. Pese a ello, quienes ya poseen un crédito activo deben continuar abonando sus cuotas con regularidad.

Al mismo tiempo, distintos bancos mantienen opciones de financiamiento dirigidas a jubilados, empleados y titulares de asignaciones, con condiciones que varían según cada situación particular.

Cómo consultar tu crédito Anses paso a paso.

Recientemente, el tema volvió a ser noticia tras la presentación en el Congreso de una iniciativa que pretende reactivar los créditos de la Anses.

La iniciativa propone:

  • Implementar un programa de créditos sociales bajo normativa.
  • Brindar intereses más económicos que los que se manejan habitualmente en el mercado.
  • Ajustar los plazos y montos de devolución según la capacidad económica de cada persona beneficiaria.

A diferencia de períodos previos, la prioridad del programa se centraría en asistir a hogares con dificultades financieras, en lugar de promover la adquisición de bienes o servicios.

Muchos beneficiarios de Anses todavía deben abonar las cuotas de los créditos pedidos durante el Gobierno anterior.

Por su parte, las personas que mantienen préstamos vigentes pueden continuar revisando su estado a través de Mi Anses, con el fin de prevenir retrasos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

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