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24 de marzo de 2026 - 10:38
Política.

ANSES activó un bono con aumento: los pagos se hacen desde el 20 de marzo

La prestación incorpora una suba del 2,9% y nuevos límites atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil; cómo consultar el cronograma y gestionar el acceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).&nbsp;

Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 

La ANSES comunicó que a lo largo de marzo seguirá con el cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo. Este programa, destinado a asistir económicamente a personas que perdieron su trabajo registrado, contará con un ajuste del 2,9% en el tercer mes del año, en línea con lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

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¿Cómo acceder a los créditos ANSES 2026?

Durante este mes, el tope del beneficio alcanzará los $352.400 luego del ajuste atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Asimismo, las acreditaciones se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo, de acuerdo con el calendario organizado según el número final del DNI de cada titular.

El bono disponible desde el pasado 20 de marzo.

A quiénes les corresponderá cobrar el bono

La gestión debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral para poder acceder a la prestación. Estos son los requisitos exigidos:

  • Empleados permanentes: deben contar con al menos seis meses de aportes en los tres años previos a quedar sin trabajo.
  • Trabajadores temporales o estacionales: pueden solicitarlo si registran entre 90 días y un año de actividad en los últimos tres años, con especial foco en el período más reciente.
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Calendario de pagos de marzo 2026

El calendario dispuesto por la ANSES se organiza de forma progresiva para reducir la concentración de personas en los bancos y ordenar la distribución de los pagos. La acreditación comienza el viernes 20 de marzo para quienes tienen DNI terminados en 0 y 1.

El cronograma seguirá en los días posteriores, manteniendo el esquema habitual según la terminación del DNI hasta cubrir a todos los beneficiarios. Cabe destacar que el dinero queda acreditado en la cuenta bancaria asignada, por lo que puede utilizarse desde el primer momento mediante tarjeta de débito.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Los montos de la Prestación de Desempleo

El valor de la Prestación por Desempleo se determina tomando como referencia el ingreso neto que el trabajador tenía antes de la desvinculación, y equivale al 75% del mejor promedio salarial de los últimos seis meses.

Desempleo en Argentina (Foto ilustrativa)
Desempleo en Argentina (Foto ilustrativa)

Desempleo en Argentina (Foto ilustrativa)

De todos modos, el beneficio cuenta con topes: no puede ubicarse por debajo del 50% ni por encima del 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para marzo de 2026, esto implica un piso de $176.200 y un máximo de $352.400, por lo que el monto final varía según el sueldo previo de cada beneficiario.

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