¿Cómo acceder a los créditos ANSES 2026?

Tras casi dos años de inactividad del programa de Créditos ANSES , se presentó una nueva propuesta legislativa que busca reactivar esta línea de préstamos a partir de 2026. La iniciativa pretende reabrir la posibilidad de acceder a créditos de hasta $1.500.000 , dirigidos a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares y trabajadores informales .

La propuesta legislativa pretende reactivar los Créditos ANSES eliminados mediante el decreto 421/2025. Esta medida contempla la entrega de préstamos personales , pero con un enfoque distinto: no estarán destinados al gasto cotidiano, sino a saldar deudas pendientes .

De acuerdo con el proyecto, estos créditos se dirigirán a personas con dificultades para acceder a la banca tradicional . Podrán solicitarlos:

Para evitar el desvío de fondos hacia el consumo, Anses transferirá los montos directamente a las entidades bancarias o financieras donde el titular registre deudas.

Uno de los aspectos clave de la iniciativa es asegurar el uso adecuado de los fondos . En lugar de entregar el dinero directamente a quienes accedan al beneficio, ANSES transferiría los importes de manera directa a los acreedores registrados , como bancos o emisores de tarjetas, garantizando que los préstamos se destinen exclusivamente a pagar deudas existentes .

El sistema cruzará datos en tiempo real con las entidades del sector financiero para validar los montos y las cuentas de destino.

El tope de cada crédito sería de $ 1.500.000, con un sistema de actualización automática vinculado a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para proteger el programa de la pérdida de valor causada por la inflación.

El proceso se realizaría de manera totalmente digital mediante la plataforma Mi ANSES, sin necesidad de intermediarios ni gestores externos. Los solicitantes deberán declarar sus deudas, y el organismo se encargará de efectuar los pagos directamente, con controles automáticos que garanticen que los fondos se utilicen correctamente.

Según el texto, los créditos estarán destinados a sectores con acceso limitado al sistema financiero formal.

Respecto a las condiciones financieras, se propone una tasa equivalente a TAMAR más 10 puntos porcentuales, manteniéndose siempre por debajo de los niveles del mercado bancario. Además, las cuotas mensuales no podrán exceder el 30% del ingreso neto del beneficiario, asegurando que las familias mantengan su capacidad de pago.

¿Cómo avanza el proyecto en el Congreso?

Actualmente, los créditos ANSES no se encuentran disponibles. Para que la iniciativa pueda transformarse en ley, primero deberá ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado.

En caso de aprobarse el proyecto, los créditos podránn ser solicitado a través de Mi Anses.

En caso de que el proceso legislativo siga su curso normal, se estima que la medida podría entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de 2026. No obstante, se espera que surjan debates fuertes, especialmente relacionados con la utilización de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra los recursos del sistema previsional.