Cambios en ANSES: renunció el titular Fernando Bearzi y designan reemplazo en el organismo

Cambios en ANSES: renunció el titular Fernando Bearzi

El Gobierno nacional oficializó nuevos cambios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tras la renuncia de Fernando Bearzi, quien se desempeñaba como director ejecutivo del organismo desde febrero de 2025.

La dimisión fue presentada este martes y, según se informó, su reemplazante será Guillermo Arancibia, quien asumirá al frente de la ANSES en el marco de una reestructuración interna.

Bearzi, economista con trayectoria en el ámbito financiero, mantenía cercanía con el ministro de Economía, Luis Caputo, y había llegado al cargo tras la salida de Mariano de los Heros.

Desde el Gobierno indicaron que esta nueva etapa en el organismo estará enfocada en la digitalización de procesos, con el objetivo de agilizar trámites, optimizar la gestión y modernizar el funcionamiento de la ANSES.

La salida del funcionario se produce en paralelo a otras modificaciones dentro del área social, como el anuncio del fin del programa Volver al Trabajo, que será reemplazado por un sistema de vouchers para capacitaciones laborales impulsado por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Estos movimientos forman parte de una serie de cambios en la estructura del Gobierno, en un contexto de reorganización de políticas y programas dentro del organismo previsional. La salida del ahora extitular de ANSES sucedió el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano informó que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril y a cambio se entregarán vouchers para capacitaciones laborales.

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