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3 de mayo de 2026 - 12:53
País.

Fenómeno de El Niño extremo: expertos piden cautela por alerta en Argentina

La posibilidad de un evento climático intenso vinculado a El Niño mantiene en alerta a especialistas, aunque remarcan que aún no hay certezas en Argentina.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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De acuerdo con informes recientes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), existe una probabilidad —todavía baja— de que se desarrolle una versión extrema del fenómeno en los próximos meses. Sin embargo, los modelos climáticos aún presentan un alto grado de incertidumbre.

Incertidumbre y seguimiento

El meteorólogo Pedro Di Nezio, especialista en el fenómeno, subrayó que los pronósticos actuales son probabilísticos y requieren mayor precisión con el paso del tiempo.

“Todavía estamos en una etapa de bastante incertidumbre”, explicó, al tiempo que indicó que recién hacia mediados de junio podrían existir definiciones más firmes.

Según los datos disponibles, la probabilidad de un evento extremo supera apenas el 20%, mientras que es mayor la posibilidad de un escenario débil, moderado o fuerte.

Qué podría ocurrir si se intensifica

Feroz temporal en Metán: inundaciones, calles anegadas y un puente colapsado
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Feroz temporal en Metán: inundaciones, calles anegadas y un puente colapsado

En caso de desarrollarse una versión severa, los impactos en el país podrían incluir lluvias intensas, tormentas frecuentes, sudestadas y riesgo de inundaciones, especialmente en regiones vulnerables.

El antecedente más significativo fue el evento de 1997, cuando se registraron precipitaciones extraordinarias que provocaron anegamientos en distintas provincias y zonas urbanas.

Hoy, con el agravante del cambio climático, los especialistas advierten que los efectos podrían amplificarse, tanto en términos sociales como económicos.

Cómo se forma el fenómeno

El Niño se origina por alteraciones en la interacción entre los vientos alisios y el océano Pacífico ecuatorial. Cuando estos vientos se debilitan, el agua superficial se calienta y libera energía hacia la atmósfera, generando un efecto en cadena.

Ese proceso aumenta la temperatura del aire y la humedad disponible, lo que favorece la formación de tormentas más intensas en distintas regiones, incluida Argentina.

Señales recientes y contexto climático

El Bananal
Una familia perdió todo tras el temporal en El Bananal y vecinos organizan una colecta solidaria

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Durante abril se registró una fluctuación significativa en el comportamiento de los vientos, lo que generó un calentamiento inusual del océano. No obstante, los especialistas coinciden en que se necesitan al menos dos o tres episodios similares para consolidar un evento El Niño.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó para el trimestre mayo-julio una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el centro y sur del país, junto con temperaturas más elevadas para la época.

Impacto en la economía y el agro

Las lluvias dejaron anegamientos, cortes y más de 400 evacuados.
Inundaciones en Corrientes.

Inundaciones en Corrientes.

El posible desarrollo del fenómeno también es seguido de cerca por el sector productivo. Un informe de JP Morgan señala que El Niño suele favorecer la producción agrícola en la región pampeana, con mejoras en los rindes de cultivos como soja, maíz y trigo.

Sin embargo, otros especialistas advierten que, si las lluvias son excesivas, el efecto puede ser inverso y generar pérdidas por inundaciones o dificultades en la cosecha.

Un escenario abierto

Mientras algunas provincias ya evalúan medidas preventivas ante el aumento de precipitaciones registrado en los últimos meses, los expertos coinciden en un punto central: no hay certezas de que un evento extremo vaya a concretarse.

Por ahora, el monitoreo constante y la preparación aparecen como las principales herramientas frente a un fenómeno que, de desarrollarse, podría tener impacto a escala nacional.

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