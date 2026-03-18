ANSES confirmó el monto para la AUH en abril 2026: cuál es nuevo aumento

El monto confirmado para la AUH en abril 2026.

La ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará una nueva suba en abril, dentro del mecanismo de ajuste automático por inflación. El incremento será del 2,9%, determinado a partir del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, y se aplicará sobre el monto mensual que perciben los beneficiarios.

La mejora impacta únicamente en la AUH, que integra el esquema de actualización mensual vigente. En tanto, otras prestaciones vinculadas no experimentarán cambios.

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025. Cuánto se cobra con el nuevo aumento El valor de la Asignación Universal por Hijo tendrá un ajuste que elevará el monto desde los $132.814 de marzo hasta alcanzar los $136.666 en abril. Cabe destacar que la ANSES no abona el total cada mes, ya que retiene un 20% que se libera posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH al cierre del año.

Con este mecanismo, quienes cobran la prestación recibirán en efectivo cerca de $109.332 por cada hijo. El resto, unos $27.333, se retendrá en la cuenta del titular y se liberará más adelante, cuando se presenten y validen los certificados de salud, vacunación y asistencia escolar correspondientes al ciclo 2024.

AUH AUH. Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios en abril Numerosos hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar, un ingreso complementario fundamental destinado a la compra de productos básicos. De esta forma, una familia con un hijo obtendrá $52.250, con dos hijos cobrará $81.936 y con tres o más accederá a $108.062 extra. tarjeta alimentar.jpg Al combinar ambas prestaciones, un hogar con un hijo menor puede superar los $161.000 mensuales en ingresos. Además, la suba del 2,9% también impactará en la Asignación Universal por Hijo para hijos con discapacidad, cuyo monto bruto ascenderá a $445.003, y en la Asignación por Embarazo, que quedará igualada al valor de la AUH común.

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