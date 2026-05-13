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13 de mayo de 2026 - 14:14
Sociedad.

Invierno 2026: cambia la moda y el suéter básico deja de ser protagonista

Cómodo, versátil y fácil de combinar, el cardigan gana protagonismo en la moda otoño/invierno y marca tendencia este año

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Con versiones oversize, tejidos gruesos y diseños mucho más modernos, esta prenda vuelve renovada y se instala tanto en outfits urbanos como en estilos más elegantes. Las nuevas colecciones ya lo posicionan como uno de los básicos indispensables de la temporada.

El cardigan gana espacio en los looks de invierno

Durante años, el suéter tradicional ocupó un lugar fijo en los armarios de otoño e invierno. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia prendas más funcionales y versátiles, capaces de adaptarse a distintos momentos del día.

En ese escenario, el cardigan aparece como una alternativa cómoda y moderna. Su diseño abierto permite jugar con capas, sumar texturas y crear combinaciones más flexibles para el clima cambiante.

Además, la moda 2026 prioriza prendas amplias, relajadas y fáciles de usar. Por eso, los cardigans se imponen en distintos formatos y estilos.

Los modelos que serán tendencia este 2026

Las principales colecciones internacionales ya muestran cuáles serán los diseños más utilizados durante la temporada otoño/invierno.

Cardigans oversize

Los modelos amplios lideran las tendencias urbanas. Se usan con jeans rectos, pantalones baggy o leggings y suelen aparecer en tonos neutros como gris, beige o marrón.

También se destacan por las mangas largas y los tejidos suaves que aportan comodidad para el uso diario.

Cardigans chunky

Los tejidos gruesos vuelven con fuerza este invierno. Los diseños trenzados, con botones grandes y textura marcada, aparecen como protagonistas en los looks más abrigados.

Este tipo de cardigan funciona muy bien para combinar con prendas básicas y sumar volumen al outfit.

Cardigans cropped

Inspirados en la estética dosmilera y coquette, los modelos cortos empiezan a ganar presencia entre los looks juveniles.

Suelen combinarse con pantalones tiro alto, polleras o vestidos y aparecen tanto en colores neutros como en tonos pastel.

Cardigans largos

Los modelos largos se usan como una especie de tapado liviano. Son una de las opciones más elegidas para quienes buscan outfits más sofisticados sin resignar comodidad.

En esta temporada predominan los tonos tierra, el gris topo y el marrón chocolate.

invierno 2026 (1)

Los colores que dominarán el invierno

La paleta otoño/invierno 2026 suma tonos cálidos y profundos que acompañan la estética relajada de la temporada.

Entre los colores que más aparecen se encuentran:

  • marrón chocolate
  • verde oliva
  • bordó
  • azul petróleo
  • beige arena
  • rosa viejo
  • gris topo

Estos tonos permiten crear combinaciones simples y elegantes, especialmente para outfits monocromáticos o looks en capas.

Por qué el cardigan reemplaza al suéter tradicional

El principal diferencial del cardigan está en su practicidad. A diferencia del suéter clásico, esta prenda permite adaptarse mejor a distintos estilos y temperaturas.

Puede usarse abierto, cerrado, superpuesto sobre remeras básicas o incluso como pieza principal del look. Esa flexibilidad hace que gane protagonismo en las tendencias actuales.

Además, responde a una de las claves de la moda 2026: priorizar prendas cómodas sin perder estilo.

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