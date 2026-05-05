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5 de mayo de 2026 - 09:16
Espectáculos.

Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la noche más influyente de la moda

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a reunir a figuras internacionales con estilos impactantes. Conoce los mejores looks de la noche.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global.

Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global.

El 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a convertirse en el centro global de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los encuentros más destacados del calendario internacional. Con el lema “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), el evento reunió a figuras de la música, el cine, el diseño y el deporte para destacar la creatividad como expresión artística.

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Los looks de las celebridades en la Met Gala 2026

Nicole Kidman

Nicole Kidman eligió un vestido rojo de silueta lúdica y plumas en la cadera, acompañado por un peinado largo y desprolijo.

Anna Wintour

Anne Hathaway con su look black and white.

Maluma

El cantante Maluma combinó el look con zapatos negros de charol y varios anillos plateados en las manos.

Cara Delevigne

Cara Delevigne asistió con un vestido de gasa translúcida, bordados en forma de ramas y una cola extensa.

Beyoncé

Así llegó Beyoncé a la Met Gala.

Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió en su llegada.

Emma Chamberlain

Chamberlain lució un diseño con efecto acuarelado y aplicaciones texturizadas durante la gala.

Chase Sui Wonders

Chase Sui Wonders vistió un vestido largo de raso lavanda, escote cerrado y un gran moño en el hombro que se extiende en una bufanda.

Venus Williams

La tenista apostó por un diseño entallado con aplicaciones plateadas y tiras de brillantes sobre los hombros.

Charli XCX

La cantante resaltó en el evento con un vestido total black.

Bill Skarsgard

Bill Skarsgard sorprendió con una combinación de cuero, sastrería y actitud sobria.

Blake Lively

Blake Lively posó con su vestido en degradé.

Chloe Malle

Chloe Malle posó con un look de color vibrante y accesorios metálicos en la alfombra principal.

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz y una oda al total black.

Ashley Graham

Ashley Graham desfiló con un vestido nude con drapeados.

Naomi Osaka

Naomi Osaka y un look teatral para la gala.

Madonna

Madonna deslumbró en la Met Gala.

Doja Cat

Doja Cat se inclinó por un vestido confeccionado en material brillante y translúcido, de efecto plástico, con pliegues estructurados y acabado rígido.

Lauren Sánchez

Lauren Sanchez es una de las impulsoras de la gala.

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