Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la noche más influyente de la moda

Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global.

El 4 de mayo , el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a convertirse en el centro global de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala , uno de los encuentros más destacados del calendario internacional. Con el lema “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), el evento reunió a figuras de la música, el cine, el diseño y el deporte para destacar la creatividad como expresión artística.

Espectáculos. Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

Nueva temporada. Estos son los colores que se convertirán en tendencia y estarán de moda en el verano 2026

Nicole Kidman eligió un vestido rojo de silueta lúdica y plumas en la cadera, acompañado por un peinado largo y desprolijo.

Cara Delevigne asistió con un vestido de gasa translúcida, bordados en forma de ramas y una cola extensa.

El cantante Maluma combinó el look con zapatos negros de charol y varios anillos plateados en las manos.

Lauren Sanchez es una de las impulsoras de la gala.

Doja Cat se inclinó por un vestido confeccionado en material brillante y translúcido, de efecto plástico, con pliegues estructurados y acabado rígido.

Naomi Osaka y un look teatral para la gala.

Ashley Graham desfiló con un vestido nude con drapeados.

Zoe Kravitz y una oda al total black.

Chloe Malle posó con un look de color vibrante y accesorios metálicos en la alfombra principal.

Blake Lively posó con su vestido en degradé.

Bill Skarsgard sorprendió con una combinación de cuero, sastrería y actitud sobria.

La cantante resaltó en el evento con un vestido total black.

La tenista apostó por un diseño entallado con aplicaciones plateadas y tiras de brillantes sobre los hombros.

Chase Sui Wonders vistió un vestido largo de raso lavanda, escote cerrado y un gran moño en el hombro que se extiende en una bufanda.

Chamberlain lució un diseño con efecto acuarelado y aplicaciones texturizadas durante la gala.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.