Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la noche más influyente de la moda

El 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a convertirse en el centro global de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los encuentros más destacados del calendario internacional. Con el lema “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), el evento reunió a figuras de la música, el cine, el diseño y el deporte para destacar la creatividad como expresión artística.
Los looks de las celebridades en la Met Gala 2026
Nicole Kidman
Nicole Kidman eligió un vestido rojo de silueta lúdica y plumas en la cadera, acompañado por un peinado largo y desprolijo.
Anna Wintour
Anne Hathaway con su look black and white.
Maluma
El cantante Maluma combinó el look con zapatos negros de charol y varios anillos plateados en las manos.
Cara Delevigne
Cara Delevigne asistió con un vestido de gasa translúcida, bordados en forma de ramas y una cola extensa.
Beyoncé
Así llegó Beyoncé a la Met Gala.
Bad Bunny
Bad Bunny sorprendió en su llegada.
Emma Chamberlain
Chamberlain lució un diseño con efecto acuarelado y aplicaciones texturizadas durante la gala.
Chase Sui Wonders
Chase Sui Wonders vistió un vestido largo de raso lavanda, escote cerrado y un gran moño en el hombro que se extiende en una bufanda.
Venus Williams
La tenista apostó por un diseño entallado con aplicaciones plateadas y tiras de brillantes sobre los hombros.
Charli XCX
La cantante resaltó en el evento con un vestido total black.
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard sorprendió con una combinación de cuero, sastrería y actitud sobria.
Blake Lively
Blake Lively posó con su vestido en degradé.
Chloe Malle
Chloe Malle posó con un look de color vibrante y accesorios metálicos en la alfombra principal.
Zoe Kravitz
Zoe Kravitz y una oda al total black.
Ashley Graham
Ashley Graham desfiló con un vestido nude con drapeados.
Naomi Osaka
Naomi Osaka y un look teatral para la gala.
Madonna
Madonna deslumbró en la Met Gala.
Doja Cat
Doja Cat se inclinó por un vestido confeccionado en material brillante y translúcido, de efecto plástico, con pliegues estructurados y acabado rígido.
Lauren Sánchez
Lauren Sanchez es una de las impulsoras de la gala.
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