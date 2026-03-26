Aumentan las pensiones de ANSES en abril: estos son los nuevos montos

ANSES suma en abril una nueva actualización que impactará de forma directa en las pensiones, aplicando un incremento del 2,9% por movilidad , ajuste que se agrega a un bono extraordinario, que eleva el monto final acreditado.

País. ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

El aumento responde a la fórmula de movilidad vigente y se complementa con un refuerzo de $70.000, que eleva los ingresos de los pensionados durante el próximo mes. Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) forman parte del primer grupo que accede al calendario de pagos del mes.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez registrarán una actualización logrando que el haber básico se ubique en $266.223,52, monto que se suma al bono extraordinario, lo que eleva el total a percibir por parte de los beneficiarios de este sector. El ingreso final de las PNC alcanza los $336.223,52 con el refuerzo incluido.

Muchos beneficiarios de Anses todavía deben abonar las cuotas de los créditos pedidos durante el Gobierno anterior. Aumentan las pensiones de ANSES en abril

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el haber también se ajusta con el mismo porcentaje llegando a un valor de $304.255,44, y si se le suma el bono extraordinario, el total de la PUAM se ubica en $374.255,44.

Las pensiones para madres de siete hijos presentan un valor diferencial dentro del sistema, ya que se equipara esta prestación con los valores preestablecidos para la jubilación mínima, dejando el monto total para este grupo alcanza los $450.319,31 con el bono incorporado.

Cuándo cobran los pensionados de ANSES en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de abril con un cronograma organizado por terminación de DNI que permite identificar con exactitud la fecha de acreditación:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo