El club Los Perales lanzó una campaña solidaria para ayudar con ropa y calzado

El club Los Perales lanzó una campaña solidaria para ayudar con ropa y calzado

El club Los Perales puso en marcha una nueva campaña solidaria con el objetivo de reunir ropa y calzado en buen estado para niños, jóvenes y adultos que necesiten ayuda en la llegada de los días más fríos.

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La iniciativa es impulsada desde el área social del club en conjunto con la Fundación Picaflor Mix Dr. Sebas Centeno. Según explicó el coordinador Ezequiel Quiroga, la propuesta apunta a colaborar con instituciones cercanas y con personas que atraviesen una situación de necesidad.

La campaña recibe donaciones de ropa y calzado en buen estado para todas las edades. “Estamos impulsando desde nuestra parte social, en conjunto con la Fundación Picaflor Mix Dr. Sebas Centeno, recolectar ropa que pueda servir para niños y adultos de alguna institución cercana que lo necesite ”, explicó Quiroga.

También precisó que la recepción de las donaciones estará abierta hasta el 8 de mayo . Luego, la actividad solidaria de entrega se concretará el 9.

Campaña del club los perales El club Los Perales lanzó una campaña solidaria para ayudar con ropa y calzado

Dónde recibirán las donaciones

Quienes quieran colaborar pueden acercarse al club ( El Duraznero 60, Barrio Los Perales) de lunes a viernes, en el horario de 17 a 19. Allí se recibirá la mercadería y se realizará una clasificación previa para distribuirla de la mejor manera posible.

“Podemos recibir todo tipo de donaciones de ropa y calzado en buen estado que pueda servir para gente que lo necesita”, señaló el coordinador.

Además, remarcó que el trabajo incluirá una organización por tipo de prendas y destinatarios. “Nosotros vamos seleccionando, vamos clasificando la ropa que pueda servir, lo vamos a dividir también como para que alcance a todas las instituciones a las que lleguemos”, contó.

Una ayuda pensada para el invierno

Desde el club explicaron que la campaña surge ante la llegada de una época especialmente sensible. “Estamos entendiendo que se viene una época difícil de frío, donde uno siempre está necesitando una mano y nosotros queremos ser parte de esto y poder colaborar”, expresó Quiroga.

No es la primera acción solidaria que impulsa la institución. A comienzos de año ya habían realizado una campaña para juntar útiles escolares, y ahora el foco está puesto en abrigo y calzado.

“Siempre estamos viendo este tema de la parte social, de colaborar ya sea con alimento, materiales didácticos. A principios de año hicimos una campaña de recolección de útiles para chicos también cuando empezó el año lectivo y ahora, como estamos en invierno, estamos apuntando a ropa de abrigo y calzado para toda la gente”, agregó.