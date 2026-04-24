Hincha del Manchester City desató la polémica con una burla al Arsenal y es viral

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral.

Manchester City y Arsenal se han convertido en los principales protagonistas de la presente temporada de la Premier League . Más allá de la intensa rivalidad deportiva que los enfrenta, también han surgido episodios externos que le agregan condimento al torneo, en una disputa que se extiende jornada tras jornada por el liderazgo del campeonato .

En esta ocasión, el foco no estuvo puesto en futbolistas ni en entrenadores , sino en Tal Rehman , simpatizante del conjunto ciudadano, quien con un gesto simple —una botella de agua intervenida con el escudo del club londinense— terminó convirtiéndose en un símbolo de cargada hacia el equipo rival y generó una fuerte repercusión en redes sociales .

El hecho tuvo su punto de partida el 12 de abril , durante el triunfo de Manchester City frente a Chelsea . A partir de ese encuentro, una escena captada por las cámaras comenzó a generar repercusiones tanto dentro como fuera del campo de juego.

El fin de semana pasado, un hincha del Manchester City se hizo viral por festejar un gol burlándose del Arsenal.

La acción, con un marcado tono irónico , hacía referencia directa a la expresión en inglés “ to bottle it ”, utilizada para describir el hecho de perder la calma o derrumbarse en instancias decisivas , una etiqueta que había quedado asociada a Arsenal tras su sorpresiva caída ante Bournemouth . Desde entonces, la imagen se viralizó ampliamente y terminó transformándose en un meme de circulación masiva.

El gesto de Rehman fue tendencia durante el choque entre Manchester City y Arsenal.

Manchester City vivió una victoria ante Chelsea que terminó generando un fenómeno inesperado fuera del terreno de juego. En ese contexto, el medio deportivo británico Sky Sports destacó que Tal Rehman “Rehman se convirtió en una sensación de la noche a la mañana durante la victoria del City contra Chelsea, después de que las cámaras lo captaran bebiendo burlonamente de una botella del Arsenal”.

En simultáneo, el episodio comenzó a expandirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios de distintas plataformas replicaron y comentaron la escena, amplificando su alcance en cuestión de horas.

El gesto, su origen y viralización

Tras la victoria por 3-0 en Stamford Bridge, Rehman brindó explicaciones y señaló que la botella provenía de un encuentro previo disputado en el Etihad Stadium, aunque admitió que optó por darle un uso provocador.

El Manchester City vence al Arsenal.

En ese sentido, afirmó —según recogió Goal— que la disputa entre Manchester City y Arsenal “alcanza su cima dentro y fuera del campo, y los aficionados buscan formas cada vez más creativas de provocar a sus rivales por el título”. El buen presente del City, que recortaba diferencias con el líder Arsenal, funcionó como marco ideal para que la acción tuviera rápida repercusión.

A partir de ese episodio, las burlas y los contenidos humorísticos vinculados a la escena comenzaron a multiplicarse en redes sociales, expandiéndose de manera masiva hasta convertir la acción de Rehman en un fenómeno viral ampliamente reconocido.

La referencia al concepto de “bottle job”, una expresión del inglés que se utiliza para describir caídas o fracasos en situaciones de presión y que en el caso de Arsenal suele asociarse a antecedentes recientes del equipo, sumó un nivel adicional de ironía al episodio y reforzó el sentido de la provocación.

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral.

Repercusiones y una burla institucionalizada

El fin de semana pasado, Manchester City fue local ante Arsenal en un encuentro determinante dentro de la pelea por la Premier League. El duelo finalizó 2-1 a favor de los Citizens y terminó por convertir una simple cargada previa en un fenómeno de alcance general entre los hinchas.

En ese marco, Rehman apareció en los pasillos del estadio realizando un gesto irónico con su ya conocida botella, simulando “recoger las lágrimas de los aficionados del Arsenal”. A su alrededor, varios simpatizantes replicaban la escena y acompañaban con cánticos vinculados al concepto de “bottle job”, amplificando el clima de burla colectiva.

The Independent informó que, en la antesala del partido, en las inmediaciones del Manchester City, vendedores informales montaron puestos donde ofrecían botellas con el emblema de Arsenal, y ese producto terminó agotándose antes del comienzo del encuentro.

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El episodio también tuvo fuerte repercusión en redes sociales como X e Instagram, donde Tal fue apodado “Man City’s man bottle” (traducido como “el hincha de la botella”) y rápidamente pasó a ocupar un lugar entre las tendencias del momento.

Sin embargo, el episodio de la botella terminó quedando como algo secundario frente al desarrollo del partido. Con tantos de Rayan Cherki y Erling Haaland, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso ante el equipo de Mikel Arteta, que había conseguido igualar de manera momentánea gracias a Kai Havertz, tras capitalizar un error del arquero Gianluigi Donnarumma.