Así fue el reencuentro en TV del periodista y la hincha de Boca que se volvió viral

Quién es Daniela, la hincha de Boca que se volvió viral por coquetear con un notero.

El cruce en vivo entre el periodista Nicolás Luaces y la hincha de Boca, Daniela, registrado en las cercanías de la Bombonera antes del duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores , se convirtió en uno de los hechos más comentados en redes sociales en las últimas horas.

La situación mezcló el clima de fervor futbolero con un intercambio personal inesperado que rápidamente llamó la atención tanto de usuarios como de hinchas. Ayer, durante el programa No Podemos Perder en Canal AZZ , ambos volvieron a aparecer juntos y relataron lo sucedido con más detalles.

Al finalizar la emisión, la cuenta de Instagram de Daniela ( @danielaiker_ ) registró un crecimiento notable: en cuestión de pocas horas incorporó más de 10.000 seguidores , impulsada por la viralización del momento en el que ambos intercambiaron sus perfiles en vivo, una escena que se replicó masivamente en redes sociales.

Quién es Daniela, la hincha de Boca que se volvió viral por coquetear con un notero.

“Tenía el Instagram privado, cuando salí del partido, tenía muchas solicitudes, pensé en abrirlo para ver qué onda, pero nunca pensé que el video iba a tener la repercusión que tuvo” , relató Daniela. A su vez, sostuvo: “Había onda , sí. Se dio algo natural”.

El intercambio entre Luaces, cronista de AZZ y también colaborador de Radio La Red, y la hincha de Lanús comenzó con consultas vinculadas al presente del equipo conducido por Claudio Úbeda y a la eventual incorporación de Paulo Dybala al plantel.

Daniela, la hincha xeneize que se hizo viral por su coqueteo con un periodista, evidencia su fanatismo por el club.

No obstante, la charla tomó un giro hacia lo personal cuando el periodista le sugirió a la invitada que siguiera la cuenta del medio en redes sociales. En ese momento, Luaces aclaró en vivo que no estaba compartiendo su perfil personal, pero Daniela respondió: “No me molesta si me lo pasás”, una intervención que generó risas tanto en el estudio como entre los integrantes de la producción.

Relatos cruzados y confesiones en primera persona

“Yo necesito cuidarla a Dani porque está en un mundo que no conocía. No fue encare ni tampoco de parte de ella. Es verdad que le esquivé toda la vida a estar de novio, se lo conté a ella. Le tenía un poco de miedo al compromiso, lo digo en tiempo pasado”, reconoció el periodista. A lo que Daniela sumó: “Él dijo que le escapa a estar enamorado, pero quizás nunca conoció a alguien que le genere eso”.

La hincha xeneize Daniela tiene una fuerte inclinación por los viajes al exterior.

En relación a la intimidad de sus conversaciones, el cronista agregó: “Si vos te fijás, el retorno en ese momento me lo saqué porque estaban gritando y no escuchaba nada. Aunque suene meloso, yo lo único que quería era escucharla a ella. Uno de los primeros mensajes que le dije es que para mí lo más lindo del día había sido conocerla a ella. Le dije qué bueno haberla encontrado”.

Y agregó con una sonrisa: “Ojalá que no haya ghosteo en esta historia porque sería un dolor de alma. Digo ghostear de fantasma, desaparecer”.

Por su parte, la hincha de Boca reconoció que también tuvo un rol activo durante el intercambio en vivo: “Fui muy al frente, sí. No siempre soy de ir al frente, depende la persona. Pero bueno, él me generó eso. Yo dije ya está, él me tiró el centro, yo dije ‘cabeceo y, si es gol, es gol’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/2045143692759929216&partner=&hide_thread=false Daniela, la hincha viral de Boca, confirmó que ya besó a Nicolás Luaces, el periodista de AZZ que la entrevistó. https://t.co/wSLsUilCPy pic.twitter.com/9RqMJP5Jtv — MDZ Online (@mdzol) April 17, 2026

Repercusiones en redes y cierre del episodio

En medio del fuerte crecimiento de seguidores en su Instagram, incluso aparecieron nombres de figuras conocidas como el exfutbolista de Boca Daniel Osvaldo, cuya imagen fue mostrada en pantalla. De todos modos, Daniela aclaró: “De todos estos (famosos), sale recontra favorecido él (Luaces) en realidad”.

Lo único que Nicolás y Daniela no aclararon respecto de su vínculo fue cuando les consultaron si ya se habían besado: ambos eligieron no responder y apenas esbozaron una sonrisa cómplice.

La hincha xeneize Daniela también realiza viajes por el interior del país.

El episodio, que tuvo lugar en plena transmisión en vivo y combinó el tono formal del análisis futbolero con el humor característico de la previa del encuentro, dejó en evidencia el creciente peso de las redes sociales en la relación entre hinchas y periodistas.

La escena cerró con un intercambio en el que la hincha aceptó seguir la cuenta oficial del medio y, entre risas, insistió en obtener el perfil personal del cronista, un gesto que, al viralizarse, impulsó fuertemente la visibilidad digital de Daniela.