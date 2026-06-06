El Indio Solari como fenómeno social: "Abrió espacio para una comunión"

Por su influencia en la identidad de varias generaciones y su capacidad de construir comunidad alrededor de la música, e l Indio Solari, fue parte de un "fenómeno social total" , le comentó a Canal 4 , el sociólogo Juan Guzmán.

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Además destacó que el fenómeno ricotero no puede pensarse solo desde lo musical, sino también desde lo social y lo colectivo. En ese sentido, remarcó que el Indio marcó especialmente a los jóvenes desde los años 80 en adelante.

“Ha intervenido en la construcción de la identidad de los jóvenes de los ochenta en adelante, pero también ha sido un congregador”, explicó.

El sociólogo destacó que los recitales del Indio y de Los Redondos funcionaron como espacios de encuentro y pertenencia. “La gente necesitaba estar junta. Desde que el Indio abrió la oportunidad para eso, abrió espacio para una comunión”, señaló.

Según Guzmán, esa experiencia permitió pensar la vida cotidiana no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo. “Se podía festejar y se podía estar juntos”, expresó.

Un ídolo con historia

indio solari (1) El Indio Solari marcó un precedente en la sociedad argentina.

Consultado por la distancia de las nuevas generaciones con las figuras de idolatría más tradicionales, Guzmán sostuvo que el Indio representaba algo distinto a muchos fenómenos actuales.

“El Indio representaba historia. Estas nuevas generaciones tienen fenómenos contemporáneos que nacen y mueren enseguida” dijo y remarcó que sus letras tenían una potencia particular porque invitaban a completar sentidos. “El Indio en sus letras te invitaba a que vos completes el significado”.

Para el sociólogo, esa es una de las razones por las que personas de distintas clases sociales y generaciones se sintieron interpeladas por su obra.

Las nuevas referencias culturales

Guzmán planteó que las idolatrías actuales estarán atravesadas inevitablemente por las redes sociales y por nuevas formas de consumo cultural.

Mencionó a artistas como Milo J y Bad Bunny como ejemplos de figuras que logran congregar a públicos masivos y hablar desde identidades generacionales o comunitarias. “Creo que hay jóvenes que están luchando en un contexto absolutamente diferente”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que el legado del Indio Solari seguirá teniendo impacto. “Ha dejado una muy buena tierra sembrada, no solamente en Argentina, sino en América Latina toda”, concluyó.