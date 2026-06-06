sábado 06 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de junio de 2026 - 09:39
Luto.

El Indio Solari como fenómeno social: "Abrió espacio para una comunión"

El sociólogo Juan Guzmán analizó en Canal 4 el impacto cultural del Indio Solari y su lugar en la identidad de varias generaciones.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Indio Solari.
Indio Solari.
Lee además
La entrega del Doctorado Honoris Causa se había decidido (y anunciado) en diciembre de 2025 por el Consejo Superior de la Universidad, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.
País.

El último reconocimiento al Indio Solari: Doctor Honoris Causa de la UBA
Quedamos huérfanos: tras la muerte del Indio Solari, la conmovedora reflexión de la Beba Pérez Caressi
Exclusiva.

La Beba Pérez Caressi a Canal 4 de Jujuy: "Quedamos huerfanos" por el Indio Solari

Además destacó que el fenómeno ricotero no puede pensarse solo desde lo musical, sino también desde lo social y lo colectivo. En ese sentido, remarcó que el Indio marcó especialmente a los jóvenes desde los años 80 en adelante.

“Ha intervenido en la construcción de la identidad de los jóvenes de los ochenta en adelante, pero también ha sido un congregador”, explicó.

La misa ricotera y el estar juntos

El sociólogo destacó que los recitales del Indio y de Los Redondos funcionaron como espacios de encuentro y pertenencia. “La gente necesitaba estar junta. Desde que el Indio abrió la oportunidad para eso, abrió espacio para una comunión”, señaló.

Según Guzmán, esa experiencia permitió pensar la vida cotidiana no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo. “Se podía festejar y se podía estar juntos”, expresó.

Un ídolo con historia

indio solari (1)
El Indio Solari marcó un precedente en la sociedad argentina.

El Indio Solari marcó un precedente en la sociedad argentina.

Consultado por la distancia de las nuevas generaciones con las figuras de idolatría más tradicionales, Guzmán sostuvo que el Indio representaba algo distinto a muchos fenómenos actuales.

“El Indio representaba historia. Estas nuevas generaciones tienen fenómenos contemporáneos que nacen y mueren enseguida” dijo y remarcó que sus letras tenían una potencia particular porque invitaban a completar sentidos. “El Indio en sus letras te invitaba a que vos completes el significado”.

Para el sociólogo, esa es una de las razones por las que personas de distintas clases sociales y generaciones se sintieron interpeladas por su obra.

Las nuevas referencias culturales

Guzmán planteó que las idolatrías actuales estarán atravesadas inevitablemente por las redes sociales y por nuevas formas de consumo cultural.

Mencionó a artistas como Milo J y Bad Bunny como ejemplos de figuras que logran congregar a públicos masivos y hablar desde identidades generacionales o comunitarias. “Creo que hay jóvenes que están luchando en un contexto absolutamente diferente”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que el legado del Indio Solari seguirá teniendo impacto. “Ha dejado una muy buena tierra sembrada, no solamente en Argentina, sino en América Latina toda”, concluyó.

Embed - JUAN GUZMAN - SOBRE LA MUERTE DEL INDIO SOLARI

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El último reconocimiento al Indio Solari: Doctor Honoris Causa de la UBA

La Beba Pérez Caressi a Canal 4 de Jujuy: "Quedamos huerfanos" por el Indio Solari

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy

El Indio Solari y Viru, una historia de amor lejos de los flashes

Fanáticos del Indio Solari esperan detalles sobre el velorio

Las más leídas

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Accidente en Ruta 9.
Jujuy.

Terrible accidente en Ruta 9 a la altura de Huacalera: murió una persona

Muerte en el hospital de Alto Comedero
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: qué reveló la autopsia

Erika Ramirez - Representante del Nacional Nº1 video
Jujuy.

FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy video
Jujuy.

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel