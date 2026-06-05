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5 de junio de 2026 - 12:41
País.

El último reconocimiento al Indio Solari: Doctor Honoris Causa de la UBA

Ates de partir, el Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Una distinción a su aporte a la cultura popular.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La entrega del&nbsp;Doctorado Honoris Causa&nbsp;se había decidido (y anunciado) en diciembre de 2025 por el Consejo Superior de la Universidad, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.

La entrega del Doctorado Honoris Causa se había decidido (y anunciado) en diciembre de 2025 por el Consejo Superior de la Universidad, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.

Emiliano Yacobitti y Ricardo Gelpi le entregan a Gaspar Banegas la distinción para el Indio Solari (Gentileza prensa UBA).

Emiliano Yacobitti y Ricardo Gelpi le entregan a Gaspar Banegas la distinción para el Indio Solari (Gentileza prensa UBA).

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El reconocimiento había sido decidido por el Consejo Superior de la UBA en diciembre de 2025, en homenaje a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”. La universidad también destacó la originalidad de su obra, su aporte al pensamiento crítico y su incidencia en la construcción de sentidos colectivos dentro del patrimonio simbólico argentino.

Emiliano Yacobitti y Ricardo Gelpi le entregan a Gaspar Banegas la distinción para el Indio Solari (Gentileza prensa UBA).
Emiliano Yacobitti y Ricardo Gelpi le entregan a Gaspar Banegas la distinción para el Indio Solari (Gentileza prensa UBA).

Emiliano Yacobitti y Ricardo Gelpi le entregan a Gaspar Banegas la distinción para el Indio Solari (Gentileza prensa UBA).

El acto se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Como el Indio no asistió personalmente, el diploma y la medalla fueron recibidos por Gaspar Benegas, guitarrista e integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La ceremonia tuvo un tono académico, pero también profundamente popular. No fue solo la universidad reconociendo a un músico: fue una institución pública poniendo en valor una obra que durante décadas acompañó a miles de personas, desde los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta las misas ricoteras.

Según la revista Rolling Stone, durante el homenaje también hubo música, con una presentación de Gaspar Benegas junto a un grupo de cuerdas, en un clima atravesado por la emoción y la identidad ricotera.

Embed - EL ÚLTIMO RECONOCIMIENTO AL INDIO SOLARI

El mensaje del Indio

Uno de los momentos más recordados fue el video que envió el propio Solari para agradecer la distinción. En ese mensaje, el músico se mostró conmovido por el reconocimiento de la UBA.

“Esta distinción me pone muy feliz”, expresó en el video difundido durante el acto. También agradeció a la universidad y cerró con una frase breve, cálida y directa: “Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

“Esta distinción me pone muy feliz” “Esta distinción me pone muy feliz”

Con la noticia de su muerte, esas palabras toman otro sentido. Ya no son solo un agradecimiento formal, sino una de las últimas postales públicas de un artista que eligió hablar poco, aparecer lo justo y dejar que su obra hiciera el resto.

Por qué lo distinguió la UBA

La UBA fundamentó el Doctorado Honoris Causa en la trayectoria artística del Indio y en su influencia sobre la cultura argentina. La resolución destacó que su obra ayudó a construir un lenguaje propio en el rock y que sus letras fueron analizadas desde perspectivas filosóficas, sociológicas, literarias y culturales.

Ese punto explica por qué el reconocimiento excedía lo musical. El Indio no fue solo un cantante popular: fue un letrista que creó personajes, imágenes, climas y frases que quedaron instaladas en la vida cotidiana de varias generaciones.

Sus canciones hablaron del poder, la marginalidad, el deseo, la derrota, la fiesta, la violencia, la noche y la resistencia. Por eso, muchas veces su obra fue leída como una forma de poesía social argentina.

Un homenaje en vida

El Doctorado Honoris Causa de la UBA llegó en vida. Eso lo vuelve todavía más significativo. El Indio pudo recibir el reconocimiento, agradecerlo y saber que una universidad pública lo incorporaba a su propia historia cultural.

En tiempos en los que su salud había reducido sus apariciones, aquel video fue también una forma de encuentro con su público. No hubo escenario ni multitud, pero sí hubo algo muy ricotero: una voz que aparecía a la distancia y alcanzaba para emocionar.

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