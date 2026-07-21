Camila Homs apareció en Ezeiza para recibir a sus hijos tras el regreso de la Selección Argentina

Este lunes, Camila Homs estuvo presente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para reencontrarse con sus hijos, Francesca y Bautista , quienes volvieron a la Argentina junto al grupo de familiares de los futbolistas de la Selección Argentina . Los niños, nacidos de su vínculo con Rodrigo de Paul , habían viajado para acompañar al mediocampista.

¿Un guiño al amor? Qué le hizo Cami Homs a Tini Stoessel que dejó pensando a sus seguidores

Durante una entrevista con el móvil de Hablemos de esto (TN) , la modelo contó la razón por la que se había acercado hasta el lugar: “Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela” , explicó mientras aguardaba con emoción la llegada de sus hijos.

Camila Homs no llegó sola al aeropuerto, ya que estuvo acompañada por Aitana , la hija que comparte con su actual pareja, el futbolista José “el Principito” Sosa .

Mientras aguardaba su llegada, Camila Homs dejó ver su alegría por reencontrarse con sus hijos de 5 y 7 años , luego de varias semanas en las que los niños estuvieron junto a Rodrigo de Paul fuera del país. Ante la consulta sobre cómo atravesó ese período, respondió: “Bien pero no tengo nada para decir. “Los estoy esperando ”.

Cami Homs fue descubierta en el Aeropuerto de Ezeiza esperando el vuelo de los familiares de la Selección Argentina.



Video: TN pic.twitter.com/ukoltWt1co — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 20, 2026

La modelo, habituada a mostrar escenas de su vida cotidiana y familiar a través de las redes sociales, permaneció sonriente y con gran expectativa en el sector de arribos del aeropuerto, preparada para recibir con un abrazo a sus hijos después de un tiempo prolongado sin verlos.

El emotivo mensaje de Camila Homs

Una semana atrás, Camila Homs compartió un sentido mensaje en sus redes sociales con motivo del quinto cumpleaños de Bautista, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos acompañado por su padre durante la disputa del Mundial. A través de su cuenta de Instagram, la modelo le dedicó unas emotivas palabras: “Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también”.

En la publicación, Camila Homs resaltó el profundo cariño y admiración que tiene por su hijo, y expresó: “Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá”.

Además, le transmitió sus mejores deseos y remarcó la importancia de que siempre pueda estar acompañado de afecto y alegría: “Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo”.