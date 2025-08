Camila Homs y José Sosa esperan su primera hija juntos

Este domingo 3 de agosto, Camila Homs y José “El Principito” Sosa confirmaron que se encuentran en la dulce espera. La pareja celebró un íntimo evento de revelación de sexo , donde dieron a conocer que el bebé que viene en camino será una nena . La noticia, que hasta el momento no tenía confirmación oficial, se volvió pública a partir de imágenes difundidas por periodistas del mundo del espectáculo.

Una revelación sin anuncio previo

Hasta el momento, Cami Homs no había anunciado su embarazo públicamente. Si bien circularon rumores durante las últimas semanas, la ex participante de Bake Off Famosos eligió mantener la noticia dentro del ámbito familiar. La filtración de las imágenes del “gender reveal” fue lo que terminó por confirmar la información.

En las fotos se observa a la pareja sonriente, tomada de la mano y lista para dar paso al momento esperado. Segundos después, una nube rosa cubre el ambiente y confirma que se trata de una niña.

Una familia que crece

Este será el tercer hijo tanto para Homs como para Sosa. Camila es mamá de Francesca y Bautista, frutos de su relación anterior con el futbolista Rodrigo De Paul, mientras que Sosa ya tiene dos hijas de una relación previa.

El embarazo llega en un momento de estabilidad emocional para ambos, quienes mantienen un bajo perfil mediático desde el inicio de su relación. A diferencia de su historia anterior, esta etapa se desarrolla con mayor discreción, aunque con muestras públicas de cariño a través de redes sociales.