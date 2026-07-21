Megan Fox regresa con "Jennifer's Body 2": la secuela que revive un clásico de culto

La actriz Megan Fox volverá al cine con Jennifer’s Body 2 , una continuación que busca recuperar la atención del público sobre uno de los títulos más recordados y debatidos de su carrera. La filmación está prevista para comenzar en octubre en Vancouver , con Karyn Kusama nuevamente al frente de la dirección.

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El guion será de Diablo Cody y la producción de Disney . El retorno de Fox como figura principal representa un acontecimiento destacado para la intérprete y para los fanáticos de la saga .

En 2009 , Jennifer’s Body se estrenó en las salas de cine bajo el sello de 20th Century Fox , con una propuesta que combinaba elementos del terror juvenil y la comedia oscura . La historia tenía como protagonista a Megan Fox , quien interpretaba a una estudiante de secundaria que, tras un ritual, quedaba bajo el control de una presencia sobrenatural .

Convertida en una súcubo , su personaje comenzaba a atacar a otros alumnos del colegio, mientras su amiga más cercana, encarnada por Amanda Seyfried , buscaba encontrar la manera de frenar la amenaza y poner fin a los sucesos paranormales .

El lanzamiento llegó acompañado de grandes expectativas: en aquel momento Megan Fox ocupaba un lugar destacado dentro de la cultura popular y Diablo Cody atravesaba una etapa de reconocimiento tras haber ganado el Óscar por Juno.

Sin embargo, el desempeño comercial estuvo lejos de lo esperado: la película obtuvo cerca de 6,8 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines de Norteamérica y finalizó su etapa de exhibición con una recaudación global aproximada de 31,6 millones de dólares, un resultado discreto en comparación con los cerca de 16 millones de dólares que había demandado su producción.

La transformación en la mirada sobre el film

La respuesta del público y la crítica durante su estreno fue dispar: Jennifer’s Body obtuvo un 47% de valoración positiva en Rotten Tomatoes. Parte de los especialistas cuestionó la combinación de géneros y consideró que la promoción de la película había puesto demasiado énfasis en el aspecto de terror, dejando en segundo plano su propuesta de sátira y humor negro.

Aun así, con el paso del tiempo, distintos análisis y espectadores rescataron la calidad de los diálogos escritos por Diablo Cody y valoraron especialmente las interpretaciones de Megan Fox y Amanda Seyfried.

Con el transcurso del tiempo, Jennifer’s Body atravesó un importante cambio en la manera en que fue interpretada y valorada dentro de la cultura popular. Tanto especialistas como espectadores comenzaron a revisitar la película desde una nueva perspectiva, poniendo en primer plano sus reflexiones sobre los vínculos entre mujeres, la sexualidad y las dinámicas de explotación.

Además, la producción fue reconocida por romper con ciertos lugares comunes del cine de terror, ofreciendo una mirada diferente sobre los códigos tradicionales del género. Esta nueva lectura favoreció su crecimiento en plataformas digitales, servicios de streaming y comunidades de redes sociales.

Esta nueva mirada sobre Jennifer’s Body permitió que la película se consolidara como una obra de referencia para una generación más reciente de espectadores. El estatus de película de culto que adquirió se manifiesta en la aparición de numerosos debates, reseñas y estudios en espacios especializados, además del crecimiento de grupos de seguidores que defienden su importancia, especialmente entre aquellos que reivindican el cine producido durante la década del 2000.

La posibilidad de una segunda entrega comenzó a tomar fuerza en marzo, cuando trascendió que Diablo Cody ya se encontraba desarrollando el guion y que tanto Megan Fox como Amanda Seyfried habían expresado su intención de volver a interpretar a sus respectivos personajes. Según la información publicada por Production Weekly, la producción tiene previsto iniciar las grabaciones durante octubre en Vancouver.

Si bien los detalles sobre la historia permanecen en secreto y todavía no fueron revelados, la confirmación de Karyn Kusama detrás de la dirección y el regreso de Fox como figura principal despertaron una fuerte expectativa entre los seguidores de la película.

Según reveló en exclusiva Dread Central, Amanda Seyfried todavía no concretó la firma definitiva de su contrato para participar en la nueva entrega, aunque todo indica que volverá a ocupar un papel central como coprotagonista.

Expectativas sobre el regreso del elenco original

Por el momento, no fueron comunicados nuevos nombres del reparto ni se brindaron precisiones sobre el esquema de distribución. Lo que sí está confirmado es que el proyecto estará producido bajo el respaldo de Disney, compañía que actualmente controla 20th Century Fox. Aún resta definir la modalidad de estreno, ya que la película podría llegar a las salas tradicionales o adoptar un modelo enfocado en servicios de streaming, una alternativa cada vez más utilizada por la industria audiovisual.

El retorno de Megan Fox a Jennifer’s Body es interpretado como una apuesta por aprovechar la nueva popularidad que alcanzaron tanto la película como la propia actriz con el paso de los años. Para una parte de la crítica y de la audiencia, esta continuación abre la posibilidad de profundizar en la evolución de los personajes y revisar los conceptos planteados originalmente desde una mirada adaptada a los debates y perspectivas actuales.

La consolidación del filme como obra de culto también tuvo impacto en las conversaciones sobre el rol y la representación de las mujeres dentro del género de terror, además de impulsar la revalorización de producciones que fueron ignoradas o poco reconocidas en el momento de su lanzamiento.

Jennifer’s Body 2, una secuela que busca recuperar el fenómeno cultural

La reunión del equipo creativo que dio origen a la primera película, junto con el apoyo de Disney y la renovada popularidad que alcanzó la historia con el paso del tiempo, posicionan a Jennifer’s Body 2 como una de las continuaciones que mayor interés generan entre el público.

A medida que aumenta la expectativa por la posible vuelta de Amanda Seyfried y mientras se mantienen bajo reserva los detalles de la nueva historia, el desarrollo de la secuela reafirma la importancia que la franquicia adquirió dentro de la cultura popular y abre un nuevo capítulo en la trayectoria de Megan Fox junto al personaje más representativo de su carrera.