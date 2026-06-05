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5 de junio de 2026 - 12:26
Jujuy.

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy

Seguidores del Indio Solari se reunirán este viernes 5 de junio a las 20 en Plaza Belgrano para rendir homenaje al histórico músico.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Indio Solari

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una profunda conmoción entre miles de fanáticos en todo el país. En Jujuy, seguidores del emblemático cantante y compositor organizaron una convocatoria especial para recordarlo a través de la música que marcó a varias generaciones.

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La cita será este viernes 5 de junio a las 20 en Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. La propuesta comenzó a circular durante las últimas horas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde numerosos usuarios compartieron la invitación para participar del homenaje.

La iniciativa busca reunir a los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en uno de los espacios públicos más representativos de la capital jujeña. La convocatoria invita a acercarse con banderas, parlantes y elementos vinculados al universo ricotero.

Misa ricotera en Jujuy

Un homenaje para recordar al Indio Solari

El encuentro surge en medio de las múltiples expresiones de afecto que aparecieron tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En distintas ciudades del país también comenzaron a organizarse actividades similares para recordar su legado musical.

Según la convocatoria difundida en redes sociales, los asistentes podrán compartir canciones, anécdotas y momentos ligados a la trayectoria del músico. El objetivo consiste en generar un espacio colectivo para homenajear a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

El afiche que circula entre los fanáticos destaca la importancia de mantener viva la memoria del cantante a través de sus obras y de las experiencias que sus canciones generaron durante décadas entre el público.

Cuándo y dónde será el encuentro

La convocatoria establece como punto de reunión la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. El encuentro comenzará a las 20 de este viernes 5 de junio.

Los organizadores difundieron la invitación a través de redes sociales e invitaron a los asistentes a participar con banderas, parlantes y elementos representativos de la cultura ricotera. La actividad tendrá carácter abierto y gratuito para todos los seguidores que deseen sumarse al homenaje.

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