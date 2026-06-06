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6 de junio de 2026 - 18:58
Espectáculos.

Una famosa jujeña confesó que se casó en secreto y causó sorpresa

Una famosa jujeña reveló en un programa de streaming que se casó en secreto junto a su pareja. La confesión sorprendió incluso a sus compañeros, que se enteraron en vivo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El anillo de Sofía Jiménez

El anillo de Sofía Jiménez

El casamiento secreto de Sofía Jiménez con su pareja, el salteño Gustavo Qüerio Hormaechea, salió a la luz durante un programa de streaming, donde la periodista, modelo e influencer jujeña contó detalles de la ceremonia y sorprendió a sus compañeros, que desconocían por completo la situación.

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Cómo fue la ceremonia

Al consultarle cómo había sido el casamiento, la jujeña aclaró que no se trató de una unión oficial, sino de una ceremonia “espiritual y simbólica”.

Según relató, ambos ingresaron a una iglesia vacía en El Alfarcito en Salta, donde realizaron una promesa de acompañarse para siempre y compartir la vida juntos. Ese momento estuvo acompañado por un anillo que lleva puesto la jujeña.

Fue un casamiento para nosotros súper íntimo. De decir: quiero que seas la persona que me acompañe de acá para el resto de mi vida. Fue un casamiento para nosotros súper íntimo. De decir: quiero que seas la persona que me acompañe de acá para el resto de mi vida.

Sofía Jiménez anillo

La aclaración tras la confesión

Luego de que Sofía Jiménez revelara la historia, Lizardo Ponce aclaró que no se trató de un compromiso oficial desde el punto de vista legal.

Por ese motivo, la modelo continúa sin figurar como “casada” y su estado civil es "soltera". A lo que la jujeña concluyó: "Para mí fue simbólico, estuvo buenísimo y me encantó".

Mirá cómo fue el momento

Embed - Sofía Jiménez confesó que se casó en secreto y causó sorpresa

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