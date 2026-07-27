Duro descargo de Wanda Nara contra Icardi luego de la decisión judicial

Wanda Nara publicó un duro descargo contra Mauro Icardi luego de conocerse una nueva resolución de la Justicia italiana vinculada con los reclamos económicos presentados dentro del proceso de divorcio. La empresaria cuestionó al futbolista y volvió a poner el foco en la situación de sus hijas.

El conflicto se reavivó después de que Icardi celebrara públicamente la decisión de la Corte de Apelaciones de Milán. Según la documentación difundida por medios nacionales, el tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de Nara contra el rechazo inicial de sus pedidos económicos.

La conductora respondió a través de sus historias de Instagram y sostuvo que todavía resta conocer la sentencia final del divorcio. Luego lanzó una fuerte frase contra su expareja: “Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí” .

También le reclamó que se ocupe de sus responsabilidades familiares y completó su mensaje con otra expresión contundente: “Buscá trabajo y cumplí como padre” . En sus publicaciones, Wanda insistió en que la situación judicial y personal estaría afectando a las hijas que tiene en común con el futbolista.

Qué resolvió la Justicia italiana sobre Wanda Nara

La disputa económica había comenzado con una presentación realizada por Nara ante los tribunales italianos. De acuerdo con el expediente al que accedieron medios nacionales, la empresaria solicitó una suma mensual para ella, otra destinada a sus hijas y una compensación relacionada con el divorcio.

El planteo fue rechazado inicialmente el 1 de junio de 2026. Posteriormente, su defensa presentó una apelación, pero la Corte de Apelaciones de Milán la declaró inadmisible el 27 de julio. Además, según lo informado en el programa La mañana con Moria, Nara deberá afrontar 3.500 euros correspondientes a los costos profesionales del proceso.

Icardi aseguró en sus redes que los reclamos alcanzaban los 250.000 euros mensuales para Wanda, 65.000 euros por cada hija y otros 100.000 euros como compensación por el divorcio. Esas cifras fueron difundidas por el propio futbolista y luego aparecieron detalladas en la documentación judicial publicada por medios argentinos.

Wanda Nara volvió a reclamar por sus hijas

Más allá de la discusión económica, Wanda volvió a referirse a la situación de sus hijas y aseguró que no pueden regresar a la Argentina después del robo ocurrido en una propiedad de Milán, donde habrían sido sustraídos documentos personales.

La conductora sostuvo que las menores deben comenzar las clases el 3 de agosto y cuestionó la presunta falta de autorización para que puedan viajar. “Yo tengo pasaporte, ellas no”, expresó, antes de considerar “violento” que no puedan regresar con su familia.

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa abierto tanto en el plano judicial como en las redes sociales. Mientras el futbolista celebró la resolución de la Corte de Milán, la empresaria afirmó que todavía falta la sentencia definitiva del divorcio y mantuvo sus reclamos vinculados con sus hijas.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa abierto

El cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó así un nuevo capítulo, atravesado por resoluciones judiciales, reclamos económicos y acusaciones personales. Mientras ambos esperan la sentencia definitiva del divorcio, la disputa continúa expuesta en las redes sociales y mantiene en el centro de la discusión la situación de sus hijas.