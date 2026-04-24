Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Las redes sociales no dan tregua en el ambiente del espectáculo y suelen señalar a distintas figuras que cobran notoriedad a raíz de controversias que los ponen en el centro de la escena. Uno de los mayores escándalos que dominó la agenda del mundo del entretenimiento fue el que involucró a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

El WandaGate llegó a las frutinovelas. En las últimas horas, el llamado “Wandagate” terminó incorporándose a un fenómeno que se volvió viral en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter): las “frutinovelas”, pequeños episodios de una serie animada creada íntegramente con inteligencia artificial. En esta entrega, la escena incluyó a personajes como Wanda Melón, Tatiana Ananá y Mango Icardi.

Wandagate en versión frutinovela. Así es el capítulo de las frutinovelas que hace referencia al "Wandagate" “Hola Wanda Melón, me muero, es que quiero su vida. Le voy a mandar una foto a Mango Icardi”, dice Tatiana —en representación de la China Suárez— dentro del video, que recrea de forma paródica el escándalo que tuvo repercusión mundial, aludiendo a una supuesta situación de infidelidad vinculada a la polémica mencionada.

“Ahora voy, Tatianana”, expresa Mango (en alusión a Icardi), recostado en la cama. Sin embargo, en la escena aparece de inmediato junto a Tatiana, ambos acostados. “Yo no quiero que se entere Wanda Melón”, dice Mango, mientras ella responde: “Tranquilo, pero quiero volver a verte, me calentás Mango”.

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Porque recrearon la cuerneada de China e Icardi a Wanda Nara pic.twitter.com/R9oHP7CASP — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 23, 2026 Más adelante, tras regresar supuestamente del entrenamiento, Wanda expulsa a Icardi de la casa: “Chau mi amor, te vas de acá, no puedo creer cómo arruinaste la familia”, le dice, mientras Mango toma su bolso y se retira del lugar. En ese contexto, irrumpe un nuevo personaje dentro de un estudio televisivo: “Desde acá, Yarará Latorre informa la separación entre Mango Icardi y Wanda Melón. La tercera en discordia es Tati Ananá”, anuncia la figura en clara referencia a Yanina Latorre, dando cierre a una historia que terminó expandiéndose y viralizándose en redes sociales.

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