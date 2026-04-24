viernes 24 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de abril de 2026 - 18:06
Wanda Nara

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

En redes sociales comenzó a circular masivamente una escena creada con inteligencia artificial que recrea, en tono animado, el llamado “Wandagate”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Las redes sociales no dan tregua en el ambiente del espectáculo y suelen señalar a distintas figuras que cobran notoriedad a raíz de controversias que los ponen en el centro de la escena. Uno de los mayores escándalos que dominó la agenda del mundo del entretenimiento fue el que involucró a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

Lee además
La explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón.
Redes sociales.

TikTok: la explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón
Así es el curioso entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok.
Redes sociales.

Así es el entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok y sorprendió hasta a un perro

El WandaGate llegó a las frutinovelas.

En las últimas horas, el llamado “Wandagate” terminó incorporándose a un fenómeno que se volvió viral en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter): las “frutinovelas”, pequeños episodios de una serie animada creada íntegramente con inteligencia artificial. En esta entrega, la escena incluyó a personajes como Wanda Melón, Tatiana Ananá y Mango Icardi.

Wandagate en versión frutinovela.

Así es el capítulo de las frutinovelas que hace referencia al "Wandagate"

“Hola Wanda Melón, me muero, es que quiero su vida. Le voy a mandar una foto a Mango Icardi”, dice Tatiana —en representación de la China Suárez— dentro del video, que recrea de forma paródica el escándalo que tuvo repercusión mundial, aludiendo a una supuesta situación de infidelidad vinculada a la polémica mencionada.

“Ahora voy, Tatianana”, expresa Mango (en alusión a Icardi), recostado en la cama. Sin embargo, en la escena aparece de inmediato junto a Tatiana, ambos acostados. “Yo no quiero que se entere Wanda Melón”, dice Mango, mientras ella responde: “Tranquilo, pero quiero volver a verte, me calentás Mango”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EsTendenciaEnX/status/2047375286795153451&partner=&hide_thread=false

Más adelante, tras regresar supuestamente del entrenamiento, Wanda expulsa a Icardi de la casa: “Chau mi amor, te vas de acá, no puedo creer cómo arruinaste la familia”, le dice, mientras Mango toma su bolso y se retira del lugar.

En ese contexto, irrumpe un nuevo personaje dentro de un estudio televisivo: “Desde acá, Yarará Latorre informa la separación entre Mango Icardi y Wanda Melón. La tercera en discordia es Tati Ananá”, anuncia la figura en clara referencia a Yanina Latorre, dando cierre a una historia que terminó expandiéndose y viralizándose en redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

TikTok: la explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón

Así es el entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok y sorprendió hasta a un perro

Un jujeño reinventó las "frutinovelas" al estilo Caso Cerrado y se volvió viral

La serie vertical de Wanda Nara tiene elenco completo y define quién hace de "La China"

Topa vuelve a Jujuy en mayo con su espectáculo "Un mundo de colores"

Lo que se lee ahora
Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada. video
Espectáculos.

Confirmado: Luis Brandoni terminó de filmar la 2° temporada de la serie "Nada" con Robert De Niro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con unamujer hallada muerta (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta

Accidente en Yuto.
Policiales.

Grave accidente entre una moto y una bicicleta en el acceso a Yuto

Natalia, la jujeña que se volvió viral por festejar su divorcio video
Jujuy.

Una jujeña se volvió viral por festejar su divorcio: "Me siento como una reina"

Joven jujeño muerto en Córdoba
Jujuy.

Cubrirán los gastos de traslado y sepelio del joven jujeño que falleció en Córdoba

Amenaza de tiroteo en una escuela - Imagen de archivo 
Jujuy.

Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel