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12 de junio de 2026 - 18:14
Espectáculos

Juanita Tinelli denunció a su ex novio por violencia de género: qué pasó

Este jueves a la madrugada Juanita Tinelli denunció a Bautista Cuiña, su ex novio, por violencia de género tras un presunto episodio ocurrido en un boliche de Buenos Aires.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juanita Tinelli denunció a su ex novio por violencia de género.&nbsp;

Juanita Tinelli denunció a su ex novio por violencia de género. 

Una nueva polémica involucra a Juanita Tinelli, quien denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género que habría tenido lugar en la madrugada de este viernes en un boliche de Buenos Aires.

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Juanita Tinelli denunció a su ex novio por violencia de género: los detalles

En Desayuno Americano (América TV) informaron el jueves que Juanita Tinelli denunció a su exnovio, Bautista Cuiña, por violencia de género.

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Según reveló al aire el periodista Carlos Salerno, la hija de Marcelo Tinelli se presentó en una comisaría para radicar una denuncia por un presunto episodio ocurrido durante la madrugada del jueves.

Al leer parte del acta policial en vivo, Salerno aseguró que en la declaración de Juana consta la frase: “Me dio un golpe en la cara”.

De acuerdo con los datos difundidos en el programa de Pamela David, el hecho habría ocurrido en Costa 7070 durante la madrugada del viernes 12. “El ex le dio un golpe en la cara que por ahora no dejó lesión visible”, detalló Salerno.

De acuerdo con la información difundida, luego del episodio se solicitó la intervención del SAME, pero la joven rechazó la asistencia. Posteriormente abandonó el lugar junto a allegados y presentó la denuncia correspondiente alrededor de las 5:20.

La causa quedó en manos de la UFI Norte, que ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad del local y la toma de declaraciones a posibles testigos.

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Uno de los testimonios ya incorporados al expediente corresponde a un empleado de seguridad del boliche, quien habría contado que hubo una discusión acalorada entre ambos. “No lograron dar con el imputado, el complejo tiene varias salidas”, indicó Salerno al aire.

El periodista remarcó que la denuncia ya tiene intervención judicial: “Lo contamos porque Juana Tinelli no solamente denunció en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además ya está interviniendo la Justicia”.

Quién es Bautista Cuiña, el novio de Juanita Tinelli quien denunció por violencia de género

Bautista Cuiña pertenece a una reconocida familia empresarial: es hijo de Rodolfo Cuiña, creador de la cadena de electrodomésticos Rodó. Actualmente cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano.

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La confirmación del romance de Juana con Bautista se conoció en septiembre del año pasado, al regreso de un viaje por Miami. Aunque dos meses más tarde se supo que ya no estaban juntos, pero luego se reconciliaron.

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