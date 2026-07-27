El actor Austin Abrams sufrió un accidente casi mortal en la película Resident Evil.

El cineasta Zach Cregger contó que el actor Austin Abrams estuvo a punto de protagonizar un peligroso accidente mientras se desarrollaba la filmación de Resident Evil , la nueva versión para la pantalla grande basada en la reconocida saga de videojuegos , cuyo estreno en salas está previsto para el próximo 18 de septiembre .

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En diálogo con SlashFilm , el director relató que una de las escenas que presentó mayores desafíos desde el punto de vista técnico fue una toma de acción en la que el personaje de Austin Abrams intenta escapar mientras varios cadáveres se precipitan desde los edificios cercanos, en medio del caos provocado por una invasión zombi .

“Tuvimos que diseñar esta escena en la que él simplemente corre y los cuerpos caen y explotan a su alrededor. Y sabía que no quería hacerlo con efectos visuales porque sentía que se vería demasiado artificial . Entonces, pensé: ‘¿ Cómo hacemos esto para que todas estas explosiones sean reales? ’”, dijo.

La secuencia, que puede verse durante unos segundos en el adelanto oficial de la película, fue posible gracias a una planificación precisa y a una compleja coordinación detrás de cámaras . El equipo diseñó la escena considerando la caída de “bolsas de sangre del tamaño de un cuerpo” , que eran arrojadas desde grúas ubicadas por encima del actor.

De acuerdo con el relato de Zach Cregger, durante la grabación de ese momento uno de los elementos empleados en la producción terminó impactando muy cerca de Austin Abrams, generando una situación de riesgo inesperada.

“Lo habría matado. Si hubiera dado un paso más a la derecha, habría muerto. [La escena] sale en la película, así que vale la pena. Me quedé bastante atónito”, afirmó.

Zach Cregger destacó el aprendizaje detrás de la realización

El realizador también señaló que el rodaje de esta producción significó una instancia de crecimiento y aprendizaje dentro de su carrera detrás de las cámaras. “Lo maravilloso de hacer películas es que tienes una escena, una idea genial en la cabeza, y luego cuentas con la ayuda de todo un equipo para materializarla e inmortalizarla en la pantalla”, expresó.

Y agregó: “Se siente un verdadero trabajo en equipo y una gran satisfacción. Estoy muy orgulloso de esta película. Siento que he crecido mucho como cineasta al hacerla”. La nueva entrega de Resident Evil tiene como protagonista a Austin Abrams, quien encarna a Bryan, un repartidor de medicamentos que deberá enfrentarse a una lucha por mantenerse con vida luego de que un supuesto brote de zombis altere por completo el mundo que lo rodea.

El filme está bajo la dirección de Zach Cregger, reconocido por su trabajo en Weapons, y completa su elenco con la participación de Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. La nueva película se convierte en la séptima versión cinematográfica de Resident Evil desde que la reconocida franquicia de videojuegos tuvo su primera aparición en la pantalla grande en 2002.

La nueva adaptación de Resident Evil busca recuperar la esencia

La saga creada originalmente por Capcom expandió su universo durante más de veinte años a través de numerosas películas, series televisivas y diferentes proyectos derivados.

En septiembre de 2025, Zach Cregger compartió en una entrevista con Polygon algunos detalles sobre la visión que tenía para esta nueva etapa de la franquicia. En aquella oportunidad, el director explicó que buscaba crear una propuesta propuesta capaz de transmitir emociones y experiencias parecidas a las que atraviesan los usuarios mientras juegan las distintas entregas de la saga.

Según explicó el realizador, la historia de la película pretende llevar al cine algunos de los rasgos más representativos de los videojuegos, como la atmósfera de suspenso permanente, la búsqueda y el descubrimiento de nuevos escenarios, además de la sensación de indefensión que atraviesa el personaje principal al enfrentarse a las amenazas que aparecen en su camino.