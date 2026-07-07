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7 de julio de 2026 - 17:25
Espectáculos.

"Agujero negro", el cómic de culto que redefinió el terror gráfico y llegará a Netflix con una ambiciosa serie

La obra de Charles Burns, considerada una pieza clave de la novela gráfica independiente, será adaptada por la plataforma junto a la productora de Brad Pitt.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
‘Agujero negro’, la obra maestra que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación.

‘Agujero negro’, la obra maestra que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación.

Son muy pocas las obras ilustradas que han dejado una huella tan profunda en los lectores como la que consiguió, en su momento, Charles Burns con Agujero negro. Lanzada inicialmente en doce capítulos entre 1995 y 2005, esta obra fundamental del cómic independiente estadounidense marcó un antes y un después en la industria editorial.

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Recuperada ahora por Ediciones La Cúpula, esta obra logró estos resultados al dejar en evidencia, al igual que lo habían conseguido Watchmen, de Alan Moore, y Maus, de Art Spiegelman, que la novela gráfica trascendía las historias dirigidas exclusivamente a niños o a los seguidores de los superhéroes.

‘Agujero negro’, la obra maestra que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación.

‘Agujero negro’, la obra maestra que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación.

El fenómeno cultural que convirtió a "Agujero negro" en una obra de culto

Por el contrario, el trabajo de Burns evidenciaba una profundidad narrativa imposible de discutir, resultado de un proceso creativo que le demandó diez años. A lo largo de ese tiempo, el autor fue editando distintos capítulos de ese inquietante universo de horror a través de diversos sellos editoriales, una propuesta que terminó transformándose en un verdadero fenómeno cultural impulsado por las recomendaciones de los propios lectores.

Situada a mediados de la década de 1970 en un tranquilo y falso suburbio de Seattle, la historia sigue a un grupo de jóvenes pertenecientes a la clase media baja, cuyas vidas cambian por completo cuando comienza a propagarse una misteriosa y aterradora enfermedad de transmisión sexual a la que todos llaman simplemente "la plaga".

Una historia de horror y adolescencia marcada por la oscuridad

Apoyado en un extraordinario trabajo visual en blanco y negro, en el que las sombras profundas parecen envolver por completo a los protagonistas, Burns construyó un clima oscuro, asfixiante y de marcada impronta gótica que reflejó con total precisión la angustia existencial propia de la juventud.

Mediante ese perturbador horror físico y el simbolismo que encierra la propagación del contagio, Agujero negro termina erigiéndose como una mirada cruda, inquietante y profundamente verosímil sobre el descubrimiento de la sexualidad, el temor a la exclusión, el sentimiento de aislamiento y las heridas que deja el difícil paso hacia la vida adulta.

Netflix y Brad Pitt confían en una “joven promesa” del terror para la adaptación

Aunque el cómic de Burns alcanzó un enorme reconocimiento, su adaptación al formato de acción real atravesó un recorrido extenso y lleno de obstáculos. Durante los últimos veinte años, distintos estudios, realizadores y equipos de producción buscaron llevar la obra al cine, pero la compleja combinación de tonos que caracteriza a la historia terminó frustrando cada uno de esos intentos antes de que pudiera concretarse su llegada a la pantalla grande.

Todo indica que, esta vez, será el streaming el que consiga sacar adelante el proyecto, luego de que Netflix optara por impulsar la adaptación con una producción concebida directamente como una serie. La elección de este formato le permitiría a la plataforma contar con el margen narrativo suficiente para explorar en profundidad la complejidad psicológica de cada uno de los personajes.

Para llevar adelante esta apuesta de gran envergadura, Netflix unió fuerzas con la productora New Regency y conformó un equipo ejecutivo de primer nivel integrado por la reconocida Plan B, la compañía fundada por Brad Pitt, junto con el propio autor de la obra y otras figuras destacadas del sector, entre ellas Erin Levy, Yariv Milchan, Arnon Milchan, Natalie Lehmann y Laura Delahaye.

Al frente del proyecto estará una de las voces más originales e interesantes del cine de género de la actualidad. La responsabilidad de escribir el guion, adaptar la obra y dirigir la serie recaerá en Jane Schoenbrun, una incorporación que fue recibida con gran expectativa por la crítica especializada debido a la estrecha relación de su filmografía con los relatos sobre el aislamiento juvenil y el horror psicológico.

Tras consolidarse con una serie de trabajos muy bien recibidos dentro del cine independiente, Schoenbrun logró un amplio reconocimiento gracias a la celebrada producción de A24 I Saw the TV Glow, una de las grandes revelaciones del Festival de Cine de Sundance de 2024.

A ese recorrido se suma su próximo largometraje, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, también respaldado por Plan B, con el que volvió a captar la atención durante la más reciente edición del Festival de Cannes.

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