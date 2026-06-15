Murió Anne Schedeen, la madre de la serie ALF

El mundo de la televisión despidió a una de las figuras más recordadas de la pantalla chica. Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner en la emblemática serie ALF , murió a los 77 años, según confirmó su familia a través de un mensaje difundido en redes sociales.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la producción que marcó a toda una generación durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque desarrolló una extensa trayectoria artística, fue su participación en la popular sitcom la que la convirtió en un rostro reconocido a nivel internacional.

Hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento. Los familiares de la actriz comunicaron que partió en paz y la recordaron como una persona creativa, apasionada por el arte, el humor y su entorno más cercano.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, estado de Oregón, comenzó su carrera en la década de 1970 y participó en numerosas producciones televisivas antes de alcanzar la fama. A lo largo de esos años formó parte de series como Emergency!, Three's Company, Cheers, Magnum P.I., Simon & Simon y Judging Amy.

Su gran salto llegó en 1986 cuando fue elegida para interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia que acogía en su hogar a un simpático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Ese personaje la acompañó durante las cuatro temporadas que tuvo la serie.

Con su actuación, Schedeen logró equilibrar el humor y las situaciones disparatadas que generaba ALF, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del éxito de la producción.

Anne Schedeen Murió Anne Schedeen, la mamá de ALF.

El fenómeno mundial de ALF

La serie se emitió entre 1986 y 1990 y se transformó en uno de los mayores fenómenos televisivos de la época. La historia giraba alrededor de Gordon Shumway, un extraterrestre conocido como ALF, que caía accidentalmente en el garaje de la familia Tanner y comenzaba una convivencia repleta de situaciones cómicas.

El programa alcanzó una enorme popularidad en distintos países y dejó frases, personajes y escenas que todavía permanecen en la memoria de millones de espectadores. En Argentina y gran parte de Latinoamérica, la serie mantuvo vigencia durante años gracias a las repeticiones televisivas.

Con el paso del tiempo, ALF se convirtió en una producción de culto para varias generaciones, mientras que sus protagonistas quedaron asociados para siempre a los personajes que interpretaron en pantalla.

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El emotivo mensaje de su familia

La despedida difundida por sus seres queridos destacó el legado personal que dejó la actriz más allá de su carrera artística. En el comunicado la describieron como una mujer de gran energía, con un particular sentido del humor y un profundo amor por su familia.

Su representante, Tom Markley, también expresó su dolor por la pérdida y la definió como una artista excepcional y una amiga irremplazable.

La muerte de Anne Schedeen se suma a la de otros integrantes históricos del elenco de ALF que fallecieron en los últimos años. Sin embargo, su interpretación de Kate Tanner continúa siendo uno de los personajes más recordados de la televisión de los años ochenta.