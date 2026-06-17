Qué es RAFA, la serie que mira Lionel Messi: "Me identifico mucho con él"

Lionel Messi reveló que está viendo la serie documental de Rafa Nadal en Netflix y aseguró que se siente identificado con la mentalidad competitiva del tenista español. La frase apareció después del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, en una noche especial para el capitán, que volvió a dejar una actuación determinante con la Selección.

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La producción se llama RAFA y está disponible en Netflix. Es una docuserie de cuatro episodios que recorre la carrera de Rafael Nadal, uno de los deportistas más importantes de la historia del tenis, ganador de 22 títulos de Grand Slam y 14 veces campeón de Roland Garros.

Pero la serie no se queda solamente con los trofeos. El documental muestra el esfuerzo invisible detrás del campeón: las lesiones, el desgaste físico, la presión de competir durante más de dos décadas y la dificultad de aceptar que el cuerpo ya no responde de la misma manera.

Por qué Messi se identificó con Nadal

Messi explicó que se siente reflejado en Nadal por una razón muy concreta: la autoexigencia. El capitán argentino habló de esa necesidad permanente de dar el máximo cada vez que se siente bien para competir.

Esa mirada conecta directamente con el momento que atraviesa Messi. A punto de cumplir 39 años, sigue siendo decisivo en la Selección Argentina, pero también convive con una etapa en la que cada partido tiene una carga emocional distinta. Ya no se trata solo de ganar, sino de seguir demostrando que todavía puede competir al más alto nivel.

Dolor, sacrificio y paso del tiempo

Uno de los ejes más fuertes de RAFA es la relación de Nadal con el dolor. La serie repasa sus lesiones, su regreso a la competencia y el impacto físico y emocional que tuvo sostener una carrera de elite durante tantos años.

También aparecen momentos de su infancia, su vínculo con su entorno y testimonios de figuras clave del tenis, como Roger Federer y Novak Djokovic. La producción intenta mostrar al hombre detrás de la leyenda: el deportista que ganó casi todo, pero que también tuvo que convivir con la exigencia, la incertidumbre y la vulnerabilidad.

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Dos campeones unidos por la misma mentalidad

Aunque Messi y Nadal construyeron sus carreras en deportes muy distintos, la comparación aparece en un punto común: la obsesión por competir, la humildad para seguir entrenando y la capacidad de sostenerse en la cima durante años.

Por eso la serie impactó en Messi. No por una cuestión de resultados, sino por la forma en la que Nadal enfrentó el desgaste, las lesiones y el paso del tiempo sin perder el deseo de seguir compitiendo.

En plena Copa del Mundo, la confesión de Messi también deja ver algo de su presente: disfruta lo conseguido, sabe que gran parte de su carrera ya quedó escrita, pero mientras se sienta bien, su impulso sigue siendo el mismo de siempre: entrar a la cancha y darlo todo.