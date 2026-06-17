Lionel Messi, en las tapas del mundo: así reflejaron los medios su histórica actuación

El show de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial.

La selección argentina se impuso por 3-0 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City gracias a tres goles de Lionel Messi. Con esa actuación, el capitán de la Albiceleste alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo.

La exhibición del rosarino tuvo repercusión inmediata a nivel internacional y ocupó espacios destacados en las tapas de medios de distintos países , que le dedicaron elogios y portadas desde diversas partes del mundo.

El periódico alemán Sport Bild resumió la actuación con un título contundente: “ ¡Triplete! Show increíble de Messi ”, una frase que utilizó para encabezar su cobertura en directo del Mundial 2026 .

En tanto, desde Francia , el diario L’Équipe eligió una valoración que fue más allá del marcador: “ Le meilleur ( buteur ) de l’histoire, c’est Messi ”, destacando el lugar alcanzado por el capitán argentino tras su nueva marca en la Copa del Mundo .

El tradicional medio deportivo francés L’Équipe, que realizó una cobertura minuto a minuto del Grupo J, también destacó que el futbolista rosarino alcanzó los 200 encuentros con la Selección Argentina y que está disputando su sexta Copa del Mundo.

Así tituló Mundo Deportivo la actuación del astro argentino.

En España, los elogios fueron generalizados. Marca encabezó su cobertura en vivo con un contundente “Brutal: ¡¡¡Hat-trick de Messi!!!”, mientras que Mundo Deportivo puso el foco en la magnitud del logro con titulares que resaltaron el triplete y el impacto histórico de la actuación. En una publicación posterior, incluso remarcó que el argentino superó registros de Pelé e igualó la marca de Miroslav Klose para consolidarse entre las mayores leyendas del fútbol.

Por su parte, el diario español AS eligió una fórmula breve pero contundente para describir la actuación del capitán argentino durante su cobertura en directo: “Histórico Messi”.

Lionel Messi, imparable: ¿Cómo se reflejó en Italia y en México?

En Italia, La Gazzetta dello Sport, considerado el periódico deportivo más emblemático del país, puso el foco en la magnitud de la actuación del rosarino. En su seguimiento del encuentro destacó el triplete conseguido por Messi en el estreno de su sexta Copa del Mundo y remarcó además el clima de fervor que se vivió en las tribunas durante la victoria argentina sobre Argelia.

La reacción del diario alemán Bild.

En México, el diario Récord apeló a una expresión popularizada en internet para resumir la actuación del rosarino: “Messi en modo GOAT”. El término, derivado de la frase en inglés “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos), es utilizado con frecuencia por los aficionados para referirse a figuras consideradas legendarias en el deporte.

Las repercusiones en Reino Unido

Por su parte, en Reino Unido, el Daily Mail siguió el encuentro minuto a minuto y cerró su cobertura destacando la sobresaliente actuación del capitán argentino. El medio resaltó el triplete de Messi y la contundente victoria conseguida por los actuales campeones del mundo en Kansas City.

La tripleta conseguida frente a Argelia —con anotaciones a los 17, 59 y 75 minutos— representó el primer hat-trick de Lionel Messi en un estreno mundialista. Gracias a esos tres goles, el capitán argentino alcanzó las 16 conversiones en Copas del Mundo y quedó a la par de Miroslav Klose, quien había establecido ese registro a lo largo de 24 encuentros disputados entre las ediciones de 2002 y 2014.

Lionel Messi debutó ante Argelia con un triple Lionel Messi debutó ante Argelia con un triple

El rosarino llegó a esa cifra tras disputar 27 partidos mundialistas, una cantidad que además lo ubica como el futbolista con más presencias en la historia del certamen. De esta manera, superó los registros de Lothar Matthäus (25 encuentros), del propio Miroslav Klose (24), de Paolo Maldini (23) y de Cristiano Ronaldo (22).

Tras el partido, Messi destacó: “Me encuentro muy bien y hoy tuvimos la suerte de comenzar ganando. Nunca es fácil el primer partido del Mundial. Agradecido a la gente porque demostraron que Argentina es una locura y volvieron a llenar el estadio, sea donde sea, en Qatar o ahora en los Estados Unidos porque hacen un esfuerzo muy grande”. Sus declaraciones llegaron después de una actuación que volvió a generar reconocimiento y admiración internacional.

Con este triunfo, la Selección Argentina quedó en la cima del Grupo J del Mundial 2026. Su próximo compromiso será el lunes, a partir de las 14 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium.