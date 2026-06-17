Multitudinario festejo en Blangladesh por los goles de Lionel Messi

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que volvió a reflejar el alcance global de la Scaloneta y, especialmente, de Lionel Messi. Mientras los hinchas argentinos celebraban la contundente victoria frente a Argelia, en Bangladesh miles de personas se reunieron para seguir el encuentro y festejar cada uno de los tres goles convertidos por el capitán albiceleste.

Deportes. La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

La histórica actuación de Messi desató una verdadera fiesta en el país asiático, donde la admiración por la Selección Argentina se mantiene intacta desde hace varios años y alcanzó niveles inéditos durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Uno de los escenarios más impactantes de los festejos fue la Daffodil International University, donde una multitud de simpatizantes se congregó para observar el partido en pantallas gigantes.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a miles de personas vistiendo camisetas argentinas, agitando banderas celestes y blancas y celebrando con euforia cada conquista de Messi. Tras el tercer gol, numerosos fanáticos invadieron el escenario en medio de cánticos y expresiones de alegría que rápidamente se viralizaron en todo el mundo.

La escena recordó a las postales que se observaron durante el Mundial de Qatar, cuando Bangladesh se convirtió en uno de los países que más apoyo brindó a la Albiceleste fuera de Argentina.

Messi, un ídolo sin fronteras

La figura de Lionel Messi continúa generando admiración en todos los rincones del planeta. Su triplete en el estreno mundialista no solo fue celebrado por los argentinos, sino también por millones de seguidores que ven en el capitán un símbolo del fútbol mundial.

En Bangladesh, donde existe una histórica identificación con la Selección Argentina, el nombre de Messi despierta una devoción comparable a la de los grandes ídolos nacionales.

La camiseta argentina también llegó a los noticieros

La pasión por la Albiceleste quedó reflejada incluso en los medios de comunicación del país asiático. Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante una transmisión televisiva, cuando una conductora salió al aire luciendo la camiseta de la Selección Argentina.

La imagen se viralizó rápidamente y fue interpretada como una nueva muestra del fervor que despierta el combinado nacional en Bangladesh, un país que volvió a demostrar que su apoyo a Argentina trasciende continentes, culturas y distancias.

Un vínculo que se fortalece Mundial tras Mundial

Lo ocurrido tras el debut ante Argelia confirmó que la conexión entre Bangladesh y la Selección Argentina sigue más vigente que nunca. A miles de kilómetros de Buenos Aires, y también de Jujuy, miles de personas volvieron a vibrar con los goles de Messi y acompañaron a la Albiceleste en el inicio de un nuevo sueño mundialista.

Una vez más, el fútbol demostró su capacidad para unir pueblos y generar emociones compartidas más allá de cualquier frontera.