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17 de junio de 2026 - 07:56
Deportes.

Mundial 2026: Austria le ganó a Jordania por el grupo de Argentina

Austria derrotó 3-1 a Jordania y alcanzó a Argentina en la cima del Grupo J del Mundial 2026. En la próxima fecha enfrentará a la albiceleste.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Austria

Austria arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 y cerró la primera fecha del Grupo J con una victoria por 3-1 sobre Jordania. Con este resultado, los europeos alcanzaron a la Selección Argentina en la cima de la zona, luego del triunfo albiceleste por 3-0 frente a Argelia.

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El encuentro tuvo momentos de paridad y se resolvió recién en el tramo final, cuando Austria logró imponer su jerarquía para quedarse con los tres puntos.

De esta manera, el próximo compromiso entre argentinos y austríacos adquiere una importancia especial, ya que ambos llegan como líderes del grupo.

Un golazo abrió el camino

Austria tomó la iniciativa durante la primera etapa y logró ponerse en ventaja a los 20 minutos gracias a una gran definición de Romano Schmid.

La conquista le permitió manejar el desarrollo del partido, aunque Jordania nunca dejó de buscar el empate y encontró recompensa apenas comenzado el segundo tiempo.

Ali Olwan marcó la igualdad y volvió a poner incertidumbre en el resultado, obligando a los europeos a redoblar esfuerzos para recuperar la ventaja.

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El partido se definió en el final

Con el marcador igualado, Austria sufrió un duro golpe cuando el árbitro anuló un tanto por una mano previa de Stefan Posch antes de la definición de Marko Arnautovic.

Sin embargo, la insistencia tuvo premio a los 31 minutos del complemento. Un desafortunado gol en contra de Yazan Alarab puso el 2-1 para los europeos y cambió definitivamente el rumbo del encuentro.

Cuando Jordania buscaba una última oportunidad para empatar, una mano de Saleem Obaid dentro del área derivó en un penal en tiempo de descuento.

Arnautovic se hizo cargo de la ejecución y selló el 3-1 definitivo cuando ya transcurrían nueve minutos de los diez adicionados.

Se viene un duelo clave para Argentina

Con la victoria consumada, Austria alcanzó los tres puntos y comparte el liderazgo del Grupo J junto a la Selección Argentina.

El próximo lunes 22 de junio ambos equipos se enfrentarán en Dallas en un partido que podría resultar determinante para definir el primer puesto de la zona.

Los dos seleccionados llegan con puntaje ideal y buscarán dar un paso importante hacia los octavos de final.

Por su parte, Jordania intentará recuperarse cuando enfrente a Argelia en la segunda fecha, en un duelo que también será clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

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